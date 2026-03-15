Zašto se ova pjevačica na ulici pojavila u badiću prelivena crnom tekućinom?

Courtney Stodden polugola je prosvjedovala na Hollywood Walk of Fameu, gdje se prelila crnim sirupom kako bi upozorila na patnju životinja u modnoj industriji.

Američka medijska ličnost Courtney Stodden izazvala je veliku pažnju na ulicama Hollywooda kada je organizirala neobičan prosvjed kako bi skrenula pozornost na okrutnost prema životinjama u modnoj industriji.

Stodden se pojavila u minijaturnom crnom bikiniju, a tijekom akcije prelila se gustim crnim sirupom koji je simbolizirao patnju životinja, posebno krava koje se koriste za proizvodnju kože i drugih modnih proizvoda. Time je podržala organizaciju PETA, koja se bori za prava životinja.

Courtney Stodden - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte trenutak kada se Jennifer Lopez spotaknula na pozornici, sve je iznenadila reakcijom!

Dok je stajala na poznatom Hollywood Walk of Fameu, obraćala se prolaznicima i pozivala ih da razmisle o svojim modnim izborima. Poručila je da modna industrija često skriva okrutne uvjete u kojima životinje završavaju kao materijal za odjeću i modne dodatke.

Courtney Stodden - 5 Foto: Profimedia

Courtney Stodden - 4 Foto: Profimedia

Provokativnim performansom željela je potaknuti javnost da više razmišlja o tome odakle dolazi odjeća koju nose te da biraju opcije koje ne uključuju nepotrebnu patnju životinja.

Pogledaji ovo Preporuke Brazilski politički triler nametnuo se kao jedan od upečatljivih filmova s Oscar nominacijom

Courtney Stodden - 1 Foto: Profimedia

Courtney Stodden - 2 Foto: Profimedia

Njezina akcija brzo je privukla pažnju prolaznika i fotografa, a fotografije neobičnog prosvjeda ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Zabava uoči Oscara: Legendarni rock pjevač nije ispuštao iz ruku 44 godine mlađu zaručnicu!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Hoće li holivudska miljenica 21 godinu od prve nominacije konačno osvojiti zlatni kipić?

Pogledaji ovo Celebrity Božo Vrećo priredio večer za pamćenje! U dugoj haljini zavrtio Lisinski i očarao publiku