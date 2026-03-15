Zašto se ova pjevačica na ulici pojavila u badiću prelivena crnom tekućinom?

Courtney Stodden polugola je prosvjedovala na Hollywood Walk of Fameu, gdje se prelila crnim sirupom kako bi upozorila na patnju životinja u modnoj industriji.
Američka medijska ličnost Courtney Stodden izazvala je veliku pažnju na ulicama Hollywooda kada je organizirala neobičan prosvjed kako bi skrenula pozornost na okrutnost prema životinjama u modnoj industriji.
Stodden se pojavila u minijaturnom crnom bikiniju, a tijekom akcije prelila se gustim crnim sirupom koji je simbolizirao patnju životinja, posebno krava koje se koriste za proizvodnju kože i drugih modnih proizvoda. Time je podržala organizaciju PETA, koja se bori za prava životinja.
Dok je stajala na poznatom Hollywood Walk of Fameu, obraćala se prolaznicima i pozivala ih da razmisle o svojim modnim izborima. Poručila je da modna industrija često skriva okrutne uvjete u kojima životinje završavaju kao materijal za odjeću i modne dodatke.
Provokativnim performansom željela je potaknuti javnost da više razmišlja o tome odakle dolazi odjeća koju nose te da biraju opcije koje ne uključuju nepotrebnu patnju životinja.
Njezina akcija brzo je privukla pažnju prolaznika i fotografa, a fotografije neobičnog prosvjeda ubrzo su se proširile društvenim mrežama.
