Zabava uoči Oscara: Legendarni rock pjevač nije ispuštao iz ruku 44 godine mlađu zaručnicu!

Mick Jagger i njegova zaručnica Melanie Hamrick pojavili su se zajedno na Chanelovoj zabavi uoči Oscara.
Mick Jagger i njegova zaručnica Melanie Hamrick pojavili su se zajedno na glamuroznoj zabavi modne kuće Chanel, održanoj uoči dodjele Oscara.
Slavni 82-godišnji frontmen Rolling Stonesa i 38-godišnja bivša balerina viđeni su kako se drže za ruke dok su napuštali događaj u poznatom Polo Loungeu na Beverly Hillsu, gdje su se okupila brojna poznata lica iz svijeta filma i mode.
Mick Jagger sa zaručnicom - 2 Foto: Profimedia
Par je zablistao u elegantnim crnim kombinacijama. Jagger je nosio jaknu od brušene kože uz uske crne hlače i tamne tenisice, dok je Hamrick odabrala poluprozirnu crnu haljinu koju je upotpunila crvenim naušnicama i sandalama na petu.
Mick Jagger sa zaručnicom - 1 Foto: Profimedia
Jagger i Hamrick u vezi su više od deset godina. Upoznali su se 2014. u Tokiju dok su oboje bili na turneji - ona kao članica Američkog baletnog teatra, a on s Rolling Stonesima. Dvije godine kasnije dobili su sina Deverauxa Octaviana Basila Jaggera, a nekoliko godina nakon toga i zaručili se.
Mick Jagger, Melanie Hamrick Foto: Profimedia
Mick Jagger s djevojkom - 4 Foto: Profimedia
Hamrick je zaruke potvrdila prošle godine u intervjuu za Paris Match, otkrivši da su već tada bili zaručeni "dvije do tri godine".
Ipak, ne žure s vjenčanjem.
"Možda ćemo se jednog dana vjenčati, a možda i ne. Toliko smo sretni u životu kakav sada imamo da bih se bojala bilo što mijenjati", rekla je i otkrila što smatra ključem njihove veze.
Mick Jagger s djevojkom - 1 Foto: Profimedia
"Pokušavamo se međusobno podržavati, biti tu jedno za drugo i pobrinuti se da su svi sretni. To je sve što mi je važno i čemu težim", kazala je.
Galerija 15 15 15 15 15
Njihova romansa započela je nekoliko mjeseci kasnije kada ju je Jagger pozvao da mu se pridruži u Zürichu. Slavni glazbenik ranije je bio u braku s Biancom Jagger od 1971. do 1978., a danas ima osmero djece s pet različitih partnerica.
