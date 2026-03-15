Zabava uoči Oscara: Legendarni rock pjevač nije ispuštao iz ruku 44 godine mlađu zaručnicu!

Mick Jagger i njegova zaručnica Melanie Hamrick pojavili su se zajedno na glamuroznoj zabavi modne kuće Chanel, održanoj uoči dodjele Oscara.

Slavni 82-godišnji frontmen Rolling Stonesa i 38-godišnja bivša balerina viđeni su kako se drže za ruke dok su napuštali događaj u poznatom Polo Loungeu na Beverly Hillsu, gdje su se okupila brojna poznata lica iz svijeta filma i mode.

Par je zablistao u elegantnim crnim kombinacijama. Jagger je nosio jaknu od brušene kože uz uske crne hlače i tamne tenisice, dok je Hamrick odabrala poluprozirnu crnu haljinu koju je upotpunila crvenim naušnicama i sandalama na petu.

Pogledaji ovo Preporuke Brazilski politički triler nametnuo se kao jedan od upečatljivih filmova s Oscar nominacijom

Jagger i Hamrick u vezi su više od deset godina. Upoznali su se 2014. u Tokiju dok su oboje bili na turneji - ona kao članica Američkog baletnog teatra, a on s Rolling Stonesima. Dvije godine kasnije dobili su sina Deverauxa Octaviana Basila Jaggera, a nekoliko godina nakon toga i zaručili se.

Hamrick je zaruke potvrdila prošle godine u intervjuu za Paris Match, otkrivši da su već tada bili zaručeni "dvije do tri godine".

Ipak, ne žure s vjenčanjem.

"Možda ćemo se jednog dana vjenčati, a možda i ne. Toliko smo sretni u životu kakav sada imamo da bih se bojala bilo što mijenjati", rekla je i otkrila što smatra ključem njihove veze.

Pogledaji ovo Celebrity David Beckham usred drame s otuđenim sinom nahvalio Victoriju: "Ti si najbolja mama našoj djeci"

"Pokušavamo se međusobno podržavati, biti tu jedno za drugo i pobrinuti se da su svi sretni. To je sve što mi je važno i čemu težim", kazala je.

Njihova romansa započela je nekoliko mjeseci kasnije kada ju je Jagger pozvao da mu se pridruži u Zürichu. Slavni glazbenik ranije je bio u braku s Biancom Jagger od 1971. do 1978., a danas ima osmero djece s pet različitih partnerica.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Hoće li holivudska miljenica 21 godinu od prve nominacije konačno osvojiti zlatni kipić?

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Božo Vrećo priredio večer za pamćenje! U dugoj haljini zavrtio Lisinski i očarao publiku

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte trenutak kada se Jennifer Lopez spotaknula na pozornici, sve je iznenadila reakcijom!