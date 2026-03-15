Božo Vrećo priredio večer za pamćenje! U dugoj haljini zavrtio Lisinski i očarao publiku

Božo Vrećo održao je rasprodani koncert u Lisinskom, gdje je publiku oduševio snažnim vokalom, prepoznatljivim scenskim nastupom i spojem sevdaha s modernim plesnim pokretima.

Bosanskohercegovački glazbenik i istaknuti izvođač sevdaha Božo Vrećo (42) još je jednom oduševio zagrebačku publiku.

U prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao je svoj osmi koncert, koji je ponovno bio rasprodan.

Pogledaji ovo Preporuke Svi detalji o filmu koji je osvojio čak 16 nominacija za Oscara i oborio sve rekorde

U svom prepoznatljivom avangardnom izdanju, odjeven u dugu bijelu haljinu, Vrećo je publiku osvojio snažnom vokalnom interpretacijom i upečatljivim scenskim nastupom.

Tijekom koncerta spojio je tradicionalni sevdah s modernim plesnim pokretima, uključujući vrtnje koje su postale njegov zaštitni znak, a u jednom se trenutku spustio i među publiku te zapjevao s obožavateljima u prvim redovima.

Pogledaji ovo Celebrity Šok na crvenom tepihu! Stala je pred kamere bez ijedne krpice na sebi, osiguranje je odmah reagiralo

Nakon uspješnog zagrebačkog koncerta, Vrećo nastavlja turneju, već 17. ožujka nastupit će u Istarskom narodnom kazalištu u Puli.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte trenutak kada se Jennifer Lopez spotaknula na pozornici, sve je iznenadila reakcijom!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Preporuke Brazilski politički triler nametnuo se kao jedan od upečatljivih filmova s Oscar nominacijom

Pogledaji ovo Celebrity David Beckham usred drame s otuđenim sinom nahvalio Victoriju: "Ti si najbolja mama našoj djeci"