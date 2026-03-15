Božo Vrećo priredio večer za pamćenje! U dugoj haljini zavrtio Lisinski i očarao publiku

Božo Vrećo održao je rasprodani koncert u Lisinskom, gdje je publiku oduševio snažnim vokalom, prepoznatljivim scenskim nastupom i spojem sevdaha s modernim plesnim pokretima.
Bosanskohercegovački glazbenik i istaknuti izvođač sevdaha Božo Vrećo (42) još je jednom oduševio zagrebačku publiku.
U prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao je svoj osmi koncert, koji je ponovno bio rasprodan.
U svom prepoznatljivom avangardnom izdanju, odjeven u dugu bijelu haljinu, Vrećo je publiku osvojio snažnom vokalnom interpretacijom i upečatljivim scenskim nastupom.
Tijekom koncerta spojio je tradicionalni sevdah s modernim plesnim pokretima, uključujući vrtnje koje su postale njegov zaštitni znak, a u jednom se trenutku spustio i među publiku te zapjevao s obožavateljima u prvim redovima.
Nakon uspješnog zagrebačkog koncerta, Vrećo nastavlja turneju, već 17. ožujka nastupit će u Istarskom narodnom kazalištu u Puli.
