Šok na crvenom tepihu! Stala je pred kamere bez ijedne krpice na sebi, osiguranje je odmah reagiralo

Porno-glumica Nikola Lauberová izazvala je šok na dodjeli nagrada Czech Lion 2026 kada je na crveni tepih stigla potpuno gola, noseći samo visoke čizme, nakon čega ju je osiguranje ubrzo udaljilo s događaja.

Dodjela filmskih nagrada Czech Lion 2026 dobila je neočekivanu uvertiru kada se na crvenom tepihu pojavila porno-glumica Nikola Lauberová, potpuno gola.

Lauberová je stigla automobilom ispred mjesta održavanja ceremonije, a zatim izašla iz vozila bez odjeće, noseći samo visoke crne čizme. Uz osmijeh je pozirala fotografima i prošetala crvenim tepihom, čime je odmah privukla pažnju okupljenih.

Nikola Lauberová Foto: Profimedia

Dok su se gosti prestižne večeri spremali za ulazak na dodjelu nagrada, njezin potez izazvao je pravu pomutnju među prisutnima. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a mnogi su njezin performans usporedili s provokativnim pojavljivanjima kontroverzne modne ikone Biance Censori.

Nikola Lauberová - 3 Foto: Profimedia

Nikola Lauberová poznata je po radu u industriji filmova za odrasle, no dio publike prepoznaje je i iz popularne emisije "Naked Attraction" te iz MMA organizacije Clash, gdje se također pojavljivala u javnosti.

Nikola Lauberová - 2 Foto: Profimedia

Nikola Lauberová - 1 Foto: Profimedia

Nakon kratkog poziranja na crvenom tepihu, osiguranje je reagiralo te su je udaljili s događaja i otpratili natrag do automobila. Ipak, njezin neobičan dolazak već je postao jedna od najkomentiranijih scena večeri.

