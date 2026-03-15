Blanka Vlašić iskreno o majčinstvu i pritisku javnosti: "Razvila sam mnoge strahove"

Klinička psihologinja Danijela Ostojić i Blanka Vlašić u Instagram prijenosu razgovarale su o zaštiti djece na internetu i izazovima odrastanja u digitalnom dobu.

Poznata klinička psihologinja Danijela Ostojić, koja godinama djeluje u području mentalnog zdravlja u regiji, ostvarila je suradnju koja je privukla veliku pažnju javnosti.

U Instagram prijenosu uživo pridružila joj se jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, Blanka Vlašić (42). Razgovarale su o temi koja sve više zaokuplja roditelje – zaštiti djece na internetu i izazovima odrastanja u digitalnom okruženju.

Blanka Vlašić, majka trogodišnjeg sina Monda kojeg je dobila u braku s belgijskim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), posljednjih je mjeseci često u središtu medijske pozornosti zbog razvoda. O toj se temi počelo intenzivnije pisati nakon glasina o navodnom otvorenom braku i njegovoj nevjeri.

Od rođenja sina Monda 2022. godine Blanka Vlašić na društvenim mrežama ne objavljuje fotografije na kojima se vidi njegovo lice, naglašavajući važnost zaštite djetetove privatnosti. U razgovor se uključila i kako bi, kako kaže, o toj temi naučila više iz stručne perspektive.

"Recimo, kad sam sa 17 godina nakon svoje prve olimpijade i prvog svog juniorskog zlata preko noći postala medijska ličnost, tada sam se prvi put počela suočavati s naslovima koji su izvučeni iz konteksta. Razni tračevi su dolazili do mene. I onda sam u jednom trenutku počela razmišljati. Ovo je posao koji volim i koji želim raditi jer sam osjećala odgovornost prema svom talentu, no s njim isto dolazi jedna određena težina jer biti pod povećalom javnosti nije uvijek ugodno i treba se čovjek naučiti nekom balansu koliko dati, a koliko sačuvati za sebe.", kazala je Blanka Vlašić iskreno.

"Ja sam tada sa samo 17 godina slutila da da to neće biti lako i u tom trenutku sam imala drugi izbor. Ja sam završila srednju farmaceutsku školu. Mogla sam ići na faks, mogla sam imati posao koji je daleko od očiju javnosti. Međutim, kao što sam rekla, imala sam tu odgovornost prema svom talentu. Voljela sam sport više od ičega i onda sam si rekla s vremenom ću, nadam se, naučiti se nositi s tim. I zaista, čovjek se nauči nositi s tim, ali često nije lako. Često nisam ni znala što me sve čeka. Čekalo me svašta, ali to je tada bila moja odluka. Znači, nitko je nije donio za mene. I to je ono što je meni bilo važno. Znači, sad je pitanje jesam li ja s tih sedamnaest osjetljivih godina, realno zapravo mogla slutiti svu težinu te odluke... A danas kažu, da djeca s 13 godina mogu odabrati, što mislim da je to prerano.", zaključila je Vlašić i dodala da djeca u tako ranoj dobi ne mogu dati stvarni pristanak za javno izlaganje na internetu.

Psihologinja Ostojić upozorila je i na problem s kojim se sve češće susreće u praksi - djeca koja postaju meta vršnjačkog nasilja zbog sadržaja koje su roditelji objavljivali dok su bila mala.

"Ja sad već u ordinaciji imam djecu koja se žale na vršnjačko nasilje jer su njihovi roditelji na neki način prezentirali njihov život u javnom sektoru", kazala je.

"Prikazivanje djece u javnom prostoru automatski povlači ovo što se tebi događalo: negativni komentari, izvlačenje iz konteksta, portali, novine i novinari... Što god ti se događalo u životu, iako si zrela žena, opet će netko nešto izvući. Kad pročitaš na nekom portalu 'Blanka je popila kavu, udala se, razvela se. Naravno da nije ugodno, a sad zamisli kako je djeci koja nisu još završila proces razvoja svoje ličnosti. Zaista ne vidimo mnogo pozitivnih aspekata u dijeljenju fotografija djece na internetu.", kazala je psihologinja Danijela Ostojić.

Roditelji se pritom često pitaju gdje povući granicu kada je riječ o digitalnom odgoju djece. Potpuna zabrana nije rješenje, no mnogi nisu sigurni kako pronaći pravu mjeru.

"Tek kad sam postaja majka shvatila sam koliko sam strahova razvila. Sjećam se kako sam ja odrastala i i znam da je to potpuno drugačije vrijeme od danas i sad moje dijete mora odrastati u digitalnom dobu i ja ga pod svaku cijenu želim zaštititi, ali isto tako znam da će se on koristiti digitalnom tehnologijom i znam da će biti dio toga, ali nekako uvijek idem stavom 'neka bude dijete koliko god može'. Ako ja odlučim svoje dijete stavljati na društvene mreže, znači da ono već jest dio društvenih mreža, a s druge strane ću mu možda zabraniti da ima mobitel i društvene mreže do četrnaest-petnaest godina."

Ostojić smatra da je ključ u ravnoteži i promišljenom pristupu.

"Život je pitanje mjere. Dakle, što to znači? To znači da nije dobro ići u krajnosti. Mi smo u digitalnom dobu. Smatram da nije dobra ideja da mi zabranimo nešto našoj djeci u potpunosti.", zaključila je.

