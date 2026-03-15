Hari Mata Hari pred tisućama ljudi u Areni Zagreb proslavio 40 godina karijere!

Hari Mata Hari velikim je koncertom u Areni Zagreb proslavio 40 godina uspješne glazbene karijere.

Održan je veliki koncert legendarnog pjevača Hari Mata Harija u ispunjenoj Areni Zagreb, koji je ovom prigodom proslavio impresivnih 40 godina glazbene karijere. Za ovog regionalno omiljenog glazbenika večer je imala posebno emotivno značenje - upravo je u Zagrebu prije četiri desetljeća započeo svoj glazbeni put.

Na spektakularnu pozornicu u zagrebačkoj Arena Zagreb Hari Mata Hari izašao je nešto iza 20 sati, a publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Već od prvih taktova pjesme "Ja te volim najviše na svijetu# cijela dvorana pjevala je uglas i uživala u bezvremenskim hitovima koji su obilježili mnoge generacije.

Tijekom večeri nizali su se brojni hitovi koji su razgalili srca publike, oživjeli uspomene i probudili snažne emocije, potvrđujući koliko je Hari Mata Hari kroz četiri desetljeća ostavio dubok trag na regionalnoj glazbenoj sceni i u srcima publike.

Posebno emotivan dio večeri bile su izvedbe nekih od njegovih najljepših balada - "Javi se", "Strah me da te volim", "Lejla", "Volio bi da te ne volim", "Kad dođe oktobar", "Baš ti lijepo stoje suze"... koje su publiku podsjetile zašto njegove pjesme već desetljećima imaju posebno mjesto među ljubiteljima glazbe.

