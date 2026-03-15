Mnogi ga na prvu nisu prepoznali: Jedan od najprivlačnijih glumaca snimljen u potpuno drugačijem izdanju

Brad Pitt snimljen je u Grčkoj gdje radi na seriji "The Riders", a slobodno vrijeme proveo je opuštajući se na brodu tijekom snimanja.

Brad Pitt subotu je proveo na moru u Grčkoj, gdje trenutačno radi na snimanju nove televizijske serije. Slavni američki glumac (62) snimljen je kako se odmara na brodu tijekom produkcije drame "The Riders", koja se snima na više lokacija.

Fotografi su ga zabilježili u Nea Makriju, malom gradu u popularnoj turističkoj regiji, dok je s producentom izlazio iz manjeg broda, piše Daily Mail.

Za snimanje je nosio svijetloplavi vuneni pulover i tamnoplavu jaknu s patentnim zatvaračem, uz hlače s više džepova. S razbarušenom kosom i nekoliko dana starom bradom privukao je pažnju brojnih obožavateljica, a na fotografijama je djelovao opušteno i dobro raspoloženo.

U Grčku je stigao početkom veljače zajedno sa svojom partnericom Ines de Ramon. Bio je to njihov prvi zajednički izlazak u javnost nakon tri mjeseca, a ona mu pravi društvo i tijekom snimanja na Mediteranu.

Njihova veza traje od 2022. godine, no par se uglavnom drži podalje od javnosti, osobito nakon Pittova razvoda od Angeline Jolie 2016., koji je bio pod velikim povećalom medija i okončao njihov 12-godišnji brak. Prije dolaska u Grčku posljednji su put zajedno viđeni u studenom na premijeri filma "Jay Kelly" u Los Angelesu.

Serija "The Riders" temelji se na nagrađivanom romanu Tima Wintona, a režira je Edward Berger. Pitt u njoj glumi oca koji diljem Europe očajnički traži svoju nestalu suprugu i kćer. Snimanje je prvo započelo u Irskoj, a potom se preselilo na slikoviti grčki otok Hidru, gdje se lokalno stanovništvo priprema za dolazak velike holivudske produkcije.

