Pogledajte trenutak kada se Jennifer Lopez spotaknula na pozornici, sve je iznenadila reakcijom!

Jennifer Lopez zamalo je pala tijekom nastupa u Las Vegasu dok je izvodila svoj hit On The Floor iz 2011. godine. Tijekom koreografije izgubila je ravnotežu, no 56-godišnja pjevačica brzo se snašla, nasmijala se i nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Nezgoda se dogodila na pozornici The Colosseuma u Caesars Palaceu. Dok je pjevala i plesala, u jednom je trenutku posrnula, ali je uspjela zadržati ravnotežu i bez prekida nastaviti koreografiju. Cijeli trenutak zabilježili su obožavatelji iz publike, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama.

@enews Jennifer Lopez almost ended up on the floor. She recovered like a champ after tripping on stage during her residency in Las Vegas. (📷: JPASC24) ♬ original sound - E! News

Za nastup je Lopez odabrala svjetlucavi crno-bijeli kostim u stilu smokinga, uz mrežaste čarape koje su dodatno naglasile njezine noge.

Nastup je dio njezine nove serije koncerata u Las Vegasu koja je počela 6. ožujka i traje do 28. ožujka. Izvor blizak pjevačici otkrio je da se za show pripremala gotovo bez predaha.

"Jennifer vježba dan i noć kako bi bila sigurna da je show spektakularan, bolji nego ikad prije", rekao je izvor za Daily Mail. "U studiju u Sjevernom Hollywoodu sa svojim plesačima radi i po 13 sati dnevno kako bi bila sigurna da je u vrhunskoj formi. Uvijek govori da želi biti 'bolja nego jučer' - to je njezin moto."

Veliki trud ulaže i zbog snažne konkurencije u Las Vegasu.

"Danas svi idu u Sphere, to je glavna atrakcija u gradu, pa ona želi dokazati da je i tradicionalniji koncert u Colosseumu i dalje pun pogodak", dodao je upućeni izvor.

Lopez pritom želi pokazati i da je, i u pedesetima, i dalje na vrhuncu karijere.

"Jennifer obožava raditi i nikad se ne žali, to je njezina strast", rekao je izvor. "Neki ljudi vole ljetovati na plaži na Havajima, a drugi vole raditi bez prestanka. Jennifer pripada ovim drugima. Ponosna je što je tako uspješna u svojim godinama i kao Latinoamerikanka."

