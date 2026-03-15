David Beckham usred drame s otuđenim sinom nahvalio Victoriju: "Ti si najbolja mama našoj djeci"

David Beckham čestitao je Majčin dan supruzi Victoriji objavom stare fotografije iz vremena njezine trudnoće i emotivnom porukom.

David Beckham na društvenim je mrežama čestitao Majčin dan svojoj supruzi Victoriji Beckham dirljivom objavom.

Slavni nogometaš podijelio je stariju fotografiju na kojoj je Victoria trudna, a uz nju je napisao emotivnu poruku.

"Sretan Majčin dan najboljoj mami... Ti si inspiracija na sve načine na koje mama treba biti našoj četvero predivne djece. Jako te volimo i beskrajno sam zahvalan na obitelji koju smo stvorili. Provedi poseban Majčin dan jer ako postoji jedna osoba koja to zaslužuje, onda si to ti. Volim te", napisao je Beckham.

Njegova objava posebno je privukla pažnju jer dolazi u trenutku kada se u medijima već neko vrijeme govori o napetostima u obitelji Beckham. Naime, još uvijek nije došlo do pomirenja s njihovim najstarijim sinom Brooklynom, s kojim već duže vrijeme imaju zategnut odnos.

Inače, Britanci Majčin dan slave danas jer se u Ujedinjenom Kraljevstvu taj blagdan obilježava kao Mothering Sunday, odnosno četvrte nedjelje korizme, pa se datum svake godine mijenja ovisno o Uskrsu.

U Hrvatskoj se, za razliku od Britanije, Majčin dan slavi druge nedjelje u svibnju, što znači da će ove godine biti obilježen 11. svibnja.

