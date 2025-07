Tko je hrvatski poduzetnik na čijem su vjenčanju feštale Domenica i Hana Huljić Grašo?

Matt Orlić odrastao je u Australiji, ali njegovi roditelji su iz Hrvatske. Prije nekoliko godina zbog svojih se korijena vratio u Lijepu Našu.

Ove subote hrvatski poduzetnik Matt Orlić izrekao je sudbonosno "da" svojoj djevojci Emily Tokić, a njihovo vjenčanje nije prošlo nezapaženo, i zbog romantične atmosfere i zbog poznatih gostiju.

Jedna od njih bila je i pjevačica Mia Dimšić, koja je podijelila nekoliko snimki i fotografija sa slavlja, a otkrila je i da je imala posebnu čast – zapjevala je mladencima.

''Kad jedna od tvojih omiljenih osoba na planetu nađe svoju drugu polovicu'', napisala je Mia uz video u kojem svira gitaru i pjeva na vjenčanju.

Vjenčanje Matta Orlića, Mia Dimšić Foto: Instagram

Uz nju, na svadbenom slavlju viđene su i Hana Huljić Grašo te Domenica Žuvela. Više o tome pročitajte OVDJE.

A tko je zapravo Matt Orlić?

Vjenčanje Matta Orlića Foto: Instagram

Taj australsko-hrvatski poduzetnik stoji iza uspješnih projekata poput Football Supplements i Qure Skincare, čiji proizvodi imaju i zvjezdane korisnike – među njima je i Kylie Jenner.

Vjenčanje Matta Orlića Foto: Instagram

Široj javnosti postao je poznat i kao najbolji prijatelj Vilibalda Vuce, zgodnog sina glazbenika Siniše Vuce. Upravo je Matt prošle godine stajao iza viralne kampanje u kojoj je Vilibald osvanuo na plakatima kao hrvatski James Bond. Više detalja pročitajte OVDJE.

Vjenčanje Matta Orlića Foto: Instagram

S lijepom Emily zaručio se u veljači ove godine na Maldivima, a tada je na Instagramu objavio i snimku romantičnih zaruka uz emotivnu poruku.

''Mislili su da jurim za Lambosima, jahtama, milijunima dolara, ali to nikada nije bio pravi cilj. Zapravo sam gradio čovjeka koji će moći privući pravu osobu za sebe. To je moj najveći uspjeh do sada i ono za čime sam uistinu tragao. Bog nikada ne kasni, nikada ne dolazi prerano – uvijek je točno na vrijeme'', poručio je tada.

