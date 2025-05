Tko je JJ, novi pobjednik Eurosonga?

24-godišnji Johannes Pietsch pobjednik je Eurosonga 2025.

Finale Eurosonga 2025. godine bilo je u švicarskom Baselu, a pobjednik je Austrija i JJ s pjesmom ''Wasted Love''. Dobili su 463 boda.

Kladioničari su mladog JJ-a s pjesmom "Wasted Love", koja je ustinu prava nasljednica pjesme "The Code" prošlogodišnjeg pobjednika Nema, vidjeli kao drugog favorita ovogodišnjeg izdanja, a pred zatvaranja televotinga, imao je 21% šansi za pobjedu.

Rođen je kao Johannes Pietsch u Beču u obitelji austrijskoj IT stručnjaka i filipinske kuharice, a kao dijete preselio se u Dubai, gdje se upoznao s pop-glazbom na karaoke-zabavama te operom. S 19 godina sudjelovao je u britanskom The Voiceu, gdje je pod mentorstvom will.I.ama došao do nokaut-faze. Kasnije se vratio u Austriju, gdje je upisao operno pjevanje na Glazbeno-umjetničkoj akademiji u Beču i sudjelovao u showu "Starmania", što je na koncu utjecalo na njegov glazbeni stil. "Wasted Love" je njegova prva pjesma u karijeri, a napisao ju je zajedno s bivšom austrijskom predstavnicom Teodorom Špirić (Teyom).

Kako vi komentirate austrijsku pjesmu, pišite nam u komentarima!

