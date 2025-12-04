Šime Fantela o sudjelovanju na Olimpijskim igrama: ''San je uvijek tu''

U emisiji Zdravlje na kvadrat ovoga je tjedna gost bio Šime Fantela.

Hrvatski jedriličar, olimpijski, svjetski i europski prvak iz Zadra, Šime Fantela bio je gost emisije Zdravlje na kvadrat.

Sebe opisuje kao upornog i borbenog.

''Nikad ne odustajem i discipliniran sam''.

Sportske gene naslijedio je od oca.

''Ne, nije bio jedriličar. Jedranje je krenulo u obitelji kad sam ja krenuo s jedrenjem, davne ‘92. Volim jedrenje, volim tu prirodnu stranu jedrenja, bivanja na moru, na suncu. Sam si svoj gazda na brodu. Znači ti imaš kormilo, imaš štimu, nitko ti ne viče sa strane, napravi ovo, dodaj loptu, dodaj ovo. I to je ono što me u biti najviše privuklo. Plus to natjecateljski sam tip i obožavam se natjecati a jedranje naravno ima i tu komponentu.”

Zovu Te morskim čovjekom? Čovjekom od vode?

“Volim more, mogu reći da ljudima je čudno kad im kažem da kad mi dođe vrijeme za odmor, odem opet na more. Odem s brodom, s obitelji, na jedranje, plivanje, kupanje.”

Šime Fantela Foto: Zdravlje na kvadrat

2008, 2012 i 2016. Olimpijske igre i zlatna medalja 2016. Osjećaj?

“Jedinstven. Baš jedinstven osjećaj, jedan osjećaj koji će se urezati u pamćenje za uvijek. Osjećaj kad cijeli život daješ za nešto i sanjaš cijeli život to. Znači ono, ostvarenje sna. San se ostvario.”

Sanja li ponovno Olimpijske igre?

“San je uvijek tu.”

Je li u kontaktu s nekim od sportaša koje je upoznao na Olimpijskim igrama?

Šime Fantela Foto: Zdravlje na kvadrat

“Naravno, naravno s puno, da. Upoznao sam kolege i iz drugih sportova, i iz mog sporta. Naprimjer, iz mog sporta jako smo dobri s Francuzima jer smo bili sparinzi za te same igre. Tako da je puno prijateljstva tu. A iz ovih sportova, drugih znam se s braćom Sinković. Zajedno smo bili u ovom programu što Olimpijski odbor ima s MORH-om od 2010. Služili smo vojni rok skupa i od onda smo po ovim nagradama i primanjima uglavnom skupa tako da smo jako dobri.”

Što misli, je li dovoljno i adekvatno plaćen za posao kojim se bavi?

“Pa gledano, realno, mislim da jesmo. Naravno svi bi mi htjeli i ja isto da smo bolje i više plaćeni. Međutim nismo sport koji je svaki dan na televiziji ili na prvim stranicama.”

''Moram pohvaliti Olimpijski odbor koji se stvarno trudi da nas adekvatno plati i da nas zadrži u tom sportu''.

Što ga motivira i potiče na rad?

''pPa motivira me ta ljubav prema sportu i to konstantno usavršavanje. Uvijek mislim da mogu bolje jedriti, da mogu biti spremniji, da mogu biti više fit, da mogu duže trčati''.

Šime je i otac dvoje djece.

“Je, dvoje djece, malih, Maro i Rita''.

Kako provodi slobodno vrijeme?

“Slobodno vrijeme, uglavnom sad kad imam djecu, uglavnom s njima. Znači, u vrtiću su do tri, četiri, onda kad ih skupim, nakon četiri sam s njima dok ne idu u krevet. Uglavnom smo vani, trudim se biti što više vani. Naravno van ekrana, kao moderni roditelji''.

Ostatak razgovora pogledajte u našem prilogu.

