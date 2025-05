Ovo su reakcije na novog pobjednika Eurosonga!

Društvene mreže su reagirale pozitivno na treću austrijsku eurovizijsku pobjedu, najviše kako bi se spriječila pobjeda jedne druge zemlje.

Finale Eurosonga 2025. godine bilo je u švicarskom Baselu, a pobjednik je Austrija i JJ s pjesmom ''Wasted Love''. Dobili su 463 boda.

Mladi Austrijanac najviše je osvojio Eurosong zahvaljujući glasovima žirija, koji su ga nagradili s 257 bodova, čime je postao treći uzastopni eurovizijski pobjednik kojeg odabiru žiriji. Unatoč tome što nije osvojio televoting, imao je dovoljnu zalihu da odnese treću eurovizijsku pobjedu Austriji nakon 1966. i 2014. godine.

Zaključak objava na društvenim mrežama je jednostavan - dobro je dok nije Izrael. Naime, njihova predstavnica Yuval Raphael osvojila je 297 bodova na televotingu, zbog čega mnogi sumnjaju u malverzacije s televotingom.

"Plakala sam od sreće što je Austrija pobijedila, iako ju ne volim", "Čestitke Austrija!", "Cijeli bar se derao Austrija, Austrija, Austrija nakon što je bilo jasno kako će izbaciti Izrael s prve pozicije", "Nisam glasovao za Austriju, ali sam opet navijao da pobijedi", samo je dio komentara na JJ-jevu pobjedu. Ima i onih koji su rekli kako se njegove pobjede neće sjetiti tako skoro.

girl they were 2…..i cried tears of joy when Austria won despite not liking the song at all — Kira (@mooncoated) May 17, 2025

Lo que he gritado viendo la final de Eurovision….



Bien ganado Austria! 🇦🇹🏆 — II (@LseBorja) May 17, 2025

The whole bar chanting AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA after it became clear that only they could knock Israel off first place.



Y’all say Ukraine only does well because of politics but I never hear y’all say that about Israel — Bootynist (@GoPeeBahu) May 17, 2025

🍀|| I’m not joking I was so worried when Israel was in first place I deadass thought they used payola then AUSTRIA 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 I screamed so loud I RAN AND JUMPED ON MY BED AND MY NECK HURTS SO BADLY I CANT — Antonio Fernández Carriedo (@HeartofTomatos) May 17, 2025

I didn’t even vote for Austria, yet I was praying for them to win when came to the televotes. I seriously thought I would have to boycott Eurovision next year 😮‍💨😮‍💨 — Joann Hoffman (@YoMoJoJoJo) May 17, 2025

AUSTRIA QAS SO FUCKING SHIT I DONT GET HWO THEY CAN FUCKIGN WIN THIS IS FUCK8NG RIGGED — paige 🇸🇪 (@x1marceline) May 17, 2025

Anyways imma go sleep. Shoutout to Austria and JJ for blocking THAT one country from winning.. they tried everything but at the end I'm happy..#Eurovision — MariahSal🐦‍🔥 (@mariahSal_17) May 17, 2025

La canción de Austria es un petardo. En 15 días nadie se acuerda de este truño. El año que viene no vuelvo 🥱#EurovisionRTVE — Juana OLMEDA GOMEZ (@JuanaOLMEDA) May 17, 2025

Što vi mislite o pobjedi Austrije, pišite u komentarima!

