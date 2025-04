Znate li tko je ovo? Isklesani torzo u 63. godini i neuredna brada pretvorili su ga u drugu osobu!

Holivudski glumac pohvalio se nevjerojatnom figurom u sedmom desetljeću života.

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca Ralph Fiennes objavio je svoje nove fotografije na Instagramu, a malo tko ga je prepoznao zbog novog imidža koji nosi.

Zapuštena brada i dulja kosa baš su ga izmijenile, a pohvalio se i mišićavim torzom koji u posljednje vrijeme jako teše za ulogu grčkog boga Odiseja.

Mnogi i dalje neće znati o kome se radi, a tek kad se spomene njegova najveća uloga ikad, ona Lorda Voldemorta u ''Harryju Potteru'' sve će biti jasno.

Lord Voldemort - 1 Foto: Profimedia

Rođen 22. prosinca 1962. u engleskom Ipswichu Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes potječe iz ugledne obitelji s plemićkim korijenima. Umjetnički duh bio je prisutan u njegovom domu – otac Mark bio je fotograf, a majka Jennifer spisateljica. Najstariji od šestero djece, Ralph je odrastao okružen kreativnošću, a njegovi braća i sestre (među njima i glumac Joseph Fiennes te redateljica Martha Fiennes) kasnije su i sami ostvarili zapažene karijere.

Ralph Fiennes - 2 Foto: Afp

Iako je prvotno studirao slikarstvo na Chelsea College of Art, sudbina ga je ipak povela prema glumi. Nakon upisa na uglednu Royal Academy of Dramatic Art (RADA), započinje njegov intenzivan uspon prema glumačkim visinama.

Fiennesova ljubav prema Shakespeareu i klasičnoj drami oblikovala je njegovu karijeru. U sklopu Royal Shakespeare Company, briljirao je u brojnim klasičnim ulogama, uključujući Hamleta i Coriolanusa, potvrdivši status ozbiljnog i predanog glumca. Kazalište ostaje njegov umjetnički dom unatoč velikim filmskim uspjesima.

Ralph Fiennes - 3 Foto: Profimedia

Ralph Fiennes - 5 Foto: Profimedia

Ralph Fiennes - 6 Foto: Profimedia

Ralphov veliki proboj na filmu dogodio se ulogom nacističkog zapovjednika Amon Götha u "Schindlerovoj listi" (1993.) Stevena Spielberga. Uloga mu je donijela nominaciju za Oscara i zacementirala status jednog od najimpresivnijih glumaca svoje generacije.

Ralph Fiennes - 8 Foto: Profimedia

Uslijedile su uloge u filmovima kao što su "Engleski pacijent" (1996.), "Crveni zmaj" (2002.), "The Constant Gardener" (2005.), "Hotel Grand Budapest" (2014.).

Ipak, široj publici Ralph Fiennes najpoznatiji je po ulozi Lord Voldemorta, zloglasnog čarobnjaka iz filmske sage Harry Potter.

Fiennes se nije zadovoljio samo glumačkim angažmanima. Redateljski je debitirao filmom "Coriolanus" (2011), modernom verzijom Shakespeareove tragedije, u kojoj je i sam glumio. Uslijedio je film "The Invisible Woman" (2013), o ljubavnoj vezi Charlesa Dickensa.

Lord Voldemort - 2 Foto: Profimedia

No, Ralph ne djeluje samo na filmskoj sceni. Kao UNICEF-ov veleposlanik dobre volje, Fiennes je putovao u krizna područja svijeta, uključujući Čad i Ugandu, zalažući se za prava djece i žrtava ratova. Godine 2011. odlikovan je titulom CBE (Commander of the Order of the British Empire) za doprinos kazalištu i filmu.

Unatoč globalnoj slavi, Ralph Fiennes vodi iznimno diskretan život. Bio je u braku s glumicom Alex Kingston, no par se razveo 1997. godine. Od tada svoj privatni život čuva podalje od javnosti, posvećen umjetnosti i društvenom angažmanu.

Ralph Fiennes - 5 Foto: Profimedia

Ralph Fiennes - 9 Foto: Profimedia

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Ovako je izgledala kad je bila na dnu dna, a sad je očarala pojavom poslije liječenja

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Plavuša koju povezuju s mužem Blanke Vlašić šokirala komentarom na Instagramu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hana snimila pjesmu s Grašom i kćerkicom Albom, poslušajte njen presladak glasić!

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekad velika zvijezda regije viđena nakon dugo godina! Pogledajte njegove nove fotografije

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je na ovoj fotografiji? U potpunosti je promijenio izgled zbog posla!

Pogledaji ovo Celebrity Minea ganula pratitelje dirljivom pričom o jednom mladiću: ''Inače boluje od rijetke bolesti...''

Pogledaji ovo Nekad i sad Ima 51 godinu! Sićušni badić istaknuo brutalno isklesano tijelo bivše spajsice