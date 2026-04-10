Dok ga drugi izbjegavaju: Kraljev brat jedini je za Uskrs došao osramoćenom princu

U danima kada su ga svi napustili, Andrewa Mountbatten-Windsora za Uskrs je posjetio mlađi brat princ Edward.

Britanska kraljevska obitelj po ustaljenoj tradiciji je provela uskrsni vikend u Sandringhamu, no ove godine bez donedavno bitnog člana obitelji - Andrewa Mountbatten-Windsora, kojem su zbog istrage i prijateljstva s notornim trgovcem ljudima Jeffreyjem Epsteinom oduzete sve titule, uključujući i ona prinčevska.

Da ne bude sam, pobrinuo se njegov mlađi brat princ Edward, koji ga je posjetio za Uskrs. Kako piše Daily Mail, riječ je o prvom posjetu nekog člana kraljevske obitelji otkako se Andrew povukao u Norfolk, a cijeli susret opisan je kao bratski čin zabrinutosti.

Princ Edward i Andrew Mountbatten-Windsor

Naime, dok se policijska istraga o Andrewovim vezama s Epsteinom intenzivira, Edward je, prema izvorima bliskim obitelji, sve više zabrinut za njegovo mentalno i fizičko stanje. Tijekom vikenda, Edward i njegova supruga Sophie večerali su s Andrewom u njegovom privremenom domu Wood Farm, gdje su, kako se navodi, pokušali razgovarati o situaciji i pružiti mu podršku.

Za razliku od kralja Charlesa, koji je jasno povukao granicu i inzistirao da se Andrew povuče iz javnosti te napusti Royal Lodge u Windsoru, Edward navodno ima pomirljiviju ulogu unutar obitelji. Ipak, izvori ističu kako podrška ne znači i opravdavanje, već pokušaj balansiranja između obiteljskih odnosa i ozbiljnosti optužbi koje prate njegovog brata.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je lijepa novinarka u središtu skandala zbog fotografija s oženjenim trenerom?

Iako su se pojavile glasine o mogućim nesuglasicama oko smještaja na imanju, kraljevski izvori tvrde da među braćom nema zle krvi te da je Edwardov dolazak bio isključivo motiviran brigom. Njihov susret protekao je u prijateljskom tonu, bez napetosti koje bi upućivale na dublji sukob.

Andrew se u međuvremenu preselio u svoj novi dom na imanju, Marsh Farm, gdje će trajno boraviti nakon renovacije, dok se i dalje suočava s posljedicama skandala koji je obilježio njegov javni i privatni život.

Tjelohranitelj ne napušta Andrewa posljednjih tjedana, o čemu više pročitajte OVDJE.

U danima koji su prethodili uhićenju, kralj Charles je deložirao Andrewa iz Royal Lodgea, a što se događalo iza scene, pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Što se događalo prije smrti zvijezde "Sam u kući"? Njezin brat otkrio je dirljive detalje

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Godinama smo je gledali u hit-serijama, no mnogi ne znaju tko stoji iza kultnih uloga

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević otkrila što je prošla na porodu: "Većina onog što sam htjela se nije činilo mogućim..."

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako Skoplje pjeva hit Jakova Jozinovića koji je napisala natjecateljica showa Nove TV!