Što se događalo prije smrti zvijezde "Sam u kući"? Njezin brat otkrio je dirljive detalje

Brat Catherine O'Hare otkrio je detalje o posljednjim danima slavne glumice, koja je preminula krajem siječnja.

Posljednji dani legendarne glumice Catherine O’Hare bili su ispunjeni tišinom, emocijama i dirljivim trenucima koji su sada izašli u javnost zahvaljujući njezinu bratu Michaelu P. O’Hari.

Voljena zvijezda, poznata po ulogama u hitovima poput "Schitt’s Creek" i "Sam u kući", preminula je 30. siječnja u 72. godini života od plućne embolije, a njezino zdravstveno stanje bilo je oslabljeno zbog raka rektuma.

Galerija 8 8 8 8 8

U svom podcastu Michael je iskreno progovorio o posljednjim trenucima sa sestrom, otkrivši kako se postupno povlačila i sve manje komunicirala.

"Nije baš htjela razgovarati telefonom", ispričao je Michael, naglasivši i fizičku udaljenost koja ih je dijelila jer je Catherine živjela u Los Angelesu.

Posebno emotivan detalj odnosi se na san koji je imao nekoliko dana prije njezine smrti. U njemu ju je zagrlio, što danas vidi kao simboličan oproštaj.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je lijepa novinarka u središtu skandala zbog fotografija s oženjenim trenerom?

"Bilo je zaista prekrasno… pretpostavljam da je to bio svojevrsni oproštaj", ispričao je, priznajući koliko mu taj trenutak danas znači.

Nakon njezine smrti, uslijedio je još jedan san koji mu je donio utjehu – vidio ju je sretnu, kako uređuje novu kuću na onom svijetu. U toj viziji, Catherine mu je poručila da je uvijek dobrodošao, što ga je podsjetilo na zajedničke trenutke iz prošlosti kada je kod nje boravio tijekom njezinih glumačkih početaka.

Dok obitelj i dalje tuguje, Hollywood se također oprašta od glumice koja je ostavila neizbrisiv trag. Njezina posljednja uloga u seriji "The Studio" donijela joj je i posthumno priznanje strukovnog udruženja SAG-AFTRA "Actor Awards", a emotivna dodjela nagrade, na kojoj je Seth Rogen primio priznanje u njezino ime, dodatno je naglasila koliko je bila cijenjena među kolegama.

U javnosti je izašao i poziv hitnoj pomoći.

Kako je izgledala svega tri mjeseca prije smrti.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Gdje je danas kraljica meksičkih sapunica? Udala se za modela i rodila sina

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Godinama smo je gledali u hit-serijama, no mnogi ne znaju tko stoji iza kultnih uloga

Pogledaji ovo Celebrity Kao od majke rođen: Beckhamov sin izazvao kaos na mrežama golišavim fotkama

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević otkrila što je prošla na porodu: "Većina onog što sam htjela se nije činilo mogućim..."