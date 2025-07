Preminula zvijezda popularne serije koja je bila veliki hit i u Hrvatskoj

Filmski i televizijski svijet oprostio se od jednog od svojih prepoznatljivih lica – australskog glumca Juliana McMahona. Najpoznatiji po ulozi karizmatičnog, ali moralno upitnog kirurga iz serije ''Reži me'', McMahon je preminuo u 57. godini nakon tihe borbe s bolešću. Njegova iznenadna smrt rastužila je obožavatelje diljem svijeta.

Australski glumac Julian McMahon preminuo je 2. srpnja 2025. u 57. godini života nakon borbe s rakom, potvrdila je njegova supruga Kelly McMahon.

''Otvorenog srca želim podijeliti sa svijetom da je moj voljeni suprug, Julian McMahon, mirno preminuo ovog tjedna nakon hrabrog napora da pobijedi rak. Julian je volio život. Volio je svoju obitelj. Volio je svoje prijatelje. Volio je svoj posao i volio je svoje obožavatelje. Njegova najdublja želja bila je unijeti radost u što više života'', poručila je njegova supruga.

Tužna vijest je objavljena i putem službenih kanala serije ''Reži me'', u kojoj je ostvario jednu od svojih najpoznatijih uloga.

Rođen 27. srpnja 1968. u Sydneyju, Julian McMahon bio je sin bivšeg australskog premijera Sir Williama McMahona i Lady Sonie McMahon. Nakon kratkog studija prava i ekonomije, započeo je karijeru kao model, a potom se prebacio na glumu. Prve značajne uloge ostvario je u australskim sapunicama poput Home and Away, a međunarodnu slavu stekao je ulogama u američkim serijama Another World, Profiler i Charmed, gdje je tumačio lik Colea Turnera.

Najveći uspjeh postigao je ulogom dr. Christiana Troya u seriji ''Reži me'', koja mu je donijela nominaciju za Zlatni globus. Na velikom platnu, najpoznatiji je po ulozi zlikovca Victora Von Dooma u filmovima Fantastic Four iz 2005. i 2007. godine. U novije vrijeme, glumio je u serijama FBI: Most Wanted i Runaways, te u filmovima Premonition i RED.

Julian McMahon ostavio je neizbrisiv trag u svijetu televizije i filma, a njegova karizma i talent ostat će upamćeni među kolegama i obožavateljima diljem svijeta.

