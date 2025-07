Preminuo je glumac kojeg svi znaju po ulozi u kultnoj komediji ''The Cosby Show''

Preminuo je glumac Malcolm-Jamal Warner iz komedije ''The Cosby Show''.

Preminuo je Malcolm-Jamal Warner, američki glumac najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji ''The Cosby Show'' u 55. godini života.

Vijest je za magazin People potvrdio izvor blizak obitelji, navodeći da se tragični događaj zbio tijekom obiteljskog odmora u Kostariki, gdje se Warner utopio dok je plivao. Predstavnik glumca nije odmah odgovorio na upit za službeni komentar.

Malcolm-Jamal Warner - 5 Foto: Profimedia

Warner je široj javnosti ostao upamćen po ulozi Thea Huxtablea, jedinog sina Heatha Cliffa Huxtablea kojeg je tumačio Bill Cosby u seriji ''The Cosby Show'', emitiranoj od 1984. do 1992. godine. Serija je bila jedan od najgledanijih i najutjecajnijih televizijskih projekata tog razdoblja.

Malcolm-Jamal Warner - 7 Foto: Profimedia

Malcolm-Jamal Warner - 8 Foto: Profimedia

"Znam da mogu govoriti u ime cijele ekipe kada kažem da smo svi još uvijek jako ponosni na The Cosby Show. Dijelimo jedinstveno iskustvo koje nas povezuje s puno ljubavi, bez obzira koliko vremena prošlo otkako smo se zadnji put vidjeli ili čuli'', rekao je 2013. za People.

Nakon uloge u The Cosby Showu, Warner je ostvario niz uspješnih televizijskih angažmana. Glumio je u seriji ''Malcolm & Eddie'' zajedno s Eddiejem Griffinom od 1996. do 2000. godine. Od 2011. do 2015. tumačio je lik Alexa Reeda u seriji ''Reed Between the Lines'', uz glumicu Tracee Ellis Ross. U novijim godinama gledatelji su ga mogli pratiti u serijama ''Major Crimes'' kao Chuck Cooper, ''Suits'' kao Juliusa Rowea te u medicinskoj drami ''The Resident'' gdje je igrao ulogu dr. AJa Austina.

Malcolm-Jamal Warner - 9 Foto: Profimedia

Malcolm-Jamal Warner - 10 Foto: Profimedia

U lipnju 2023. Warner je pokrenuo podcast zajedno s voditeljima Weusijem Barakom i Candace Kelley, koji je opisao kao prostor u kojem može biti potpuno iskren i ranjiv.

Malcolm-Jamal Warner iza sebe je ostavio suprugu i kćer, čije identitete je držao podalje od javnosti.

