Nove fotografije posrnule zvijezde izazvale zabrinutost, teško je povjerovati da je to ista osoba

Amanda Bynes viđena je neraspoložena tijekom rijetkog izlaska u Calabasasu, nedugo nakon što se pridružila OnlyFansu.

Amanda Bynes djelovala je potišteno tijekom rijetkog samostalnog izlaska, nakon što se priključila OnlyFansu - platformi za pretplatu s eksplicitnim sadržajem.

Glumicu su u četvrtak snimili kako neraspoloženo ulazi u luksuznu trgovinu Erewhon u Calabasasu.

Nosila je jednostavnu odjevnu kombinaciju koja se sastojala od svijetlosive trenirke s patentnim zatvaračem, uskih crnih traperica i visokih Vans tenisica. U rukama je nosila smeđu papirnatu vrećicu iz popularne trgovine s organskom hranom i ružičasti vape uređaj.

Amanda Bynes - 1 Foto: Profimedia

Amanda Bynes - 3 Foto: Profimedia

Inače, Amanda Bynes bila je jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije početkom 2000-ih.

Uslijedile su uloge u teen komedijama poput ''What a Girl Wants'' (2003.), ''She's the Man'' (2006.), ''Hairspray'' (2007.) i ''Easy A'' (2010.). Amanda je bila na vrhuncu slave, često uspoređivana s drugim Disneyjevim/Nickelodeonovim zvijezdama poput Lindsay Lohan i Hilary Duff.

Amanda Bynes - 4 Foto: Profimedia

Amanda Bynes - 4 Foto: Profimedia

Ali, kao i kod mnogih mladih zvijezda, slava je imala svoju cijenu.

Negdje oko 2010. godine Amanda se povlači iz glume, objavljujući povremeno da se "umirovila". Mnogi su to tada shvatili kao hir ili potrebu za predahom, no iza kulisa Amanda je tonula.

Amanda Bynes - 2 Foto: Profimedia

Počeli su se nizati incidenti: prometne nesreće, uhićenja zbog vožnje pod utjecajem, posjedovanja marihuane i bizarno ponašanje u javnosti. Postalo je sve očiglednije da Amanda pati od ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem i ovisnostima. U jednom trenutku sama je priznala da je duboko u ovisnosti o Adderallu – stimulansu koji joj je bio prepisan, ali koji je koristila izvan kontrole.

Amanda Bynes - 1 Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama Amanda je objavljivala brojne zabrinjavajuće i često nerazumljive tweetove – vrijeđala slavne osobe, najavljivala zaruke s nepoznatim osobama i objavljivala slike svog šokantnog izgleda.

Amanda je 2013. godine hospitalizirana nakon što je zapalila vatru u dvorištu obiteljske kuće. Tada su joj dijagnosticirani bipolarni poremećaj i shizofrenija te je stavljena pod skrb roditelja putem zakonskog starateljstva, slično kao što je bio slučaj s Britney Spears.

Galerija 25 25 25 25 25

Amanda Bynes - 9 Foto: Profimedia

Amanda Bynes - 6 Foto: Profimedia

Narednih godina Amanda se povremeno pojavljivala u javnosti, upisala školu mode (FIDM – Fashion Institute of Design and Merchandising) i objavila da pokušava započeti novi život daleko od glume.

Amanda je pod nadzorom bila devet godina, a sloboda joj je vraćena 2023. godine, nakon što je sudac Roger L. Lund procijenio da je sposobna opet se brinuti o sebi i donio presudu o ukidanju skrbništva.

Više o njezinom životu pročitajte OVDJE.

Amanda Bynes - 4 Foto: Profimedia

Amanda Bynes - 1 Foto: Profimedia

