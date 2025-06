Senidah pred nastup doživjela ozbiljan incident, svjedoci otkrili što se dogodilo!

Senidah je navodno fizički napadnuta ispred kluba u Austriji zbog samostalno dogovorenog nastupa, nakon čega je otkazala koncert i napustila mjesto događaja.

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, našla se navodno prije nekoliko godina u središtu ozbiljnog incidenta ispred jednog kluba u Austriji, gdje je trebala održati nastup, pišu srpski mediji.

Prema svjedocima, sve se dogodilo pola sata prije zakazanog izlaska na pozornicu. Pjevačica je, tvrdi izvor, stigla na vrijeme i povukla se u backstage kako bi se pripremila, ne sluteći što slijedi.

"Ništa nije ukazivalo na to da će doći do bilo kakvog skandala. Sjedila je mirno i pripremala se za izlazak na pozornicu. No, ubrzo se pred ulazom pojavio luksuzni automobil s bosanskohercegovačkim registarskim oznakama. Iz vozila je izašao muškarac koji je zatražio da Senidah izađe kako bi porazgovarali. Ona je rekla da će se brzo vratiti, no čim je izašla, situacija je eskalirala – muškarac ju je ošamario pred svima", tvrdi izvor.

Senidah Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Prema njegovim riječima, muškarac je pjevačici zamjerio što je sama dogovorila nastup, mimo bivših suradnika, te ju nekoliko puta udario pred svjedocima. Navodno joj je zapovjedio da organizatorima kaže kako joj je "pozlilo" i da neće nastupiti. U strahu, Senidah je poslušala i u pratnji muškarca napustila mjesto događaja.

Senidah Foto: Josip Mikacic/Pixsell

"Ispostavilo se da je nastup ugovorila samoinicijativno, bez dogovora s ljudima koji su do tada vodili njezine nastupe. Kada su saznali za to, reagirali su vrlo oštro. Austrija je prepuna naših ljudi i informacije se brzo šire – nije bilo teško organizirati da se poruka prenese na 'njihov način'. Nakon nekoliko dana, Senidah je organizatorima vratila kaparu i ispričala se zbog cijele situacije te obećala da će čim prije doći i održati pravi koncert", rekao je isti izvor.

Senidah - 4 Foto: Instagram

Senidah - 2 Foto: Instagram

Te večeri publika je ostala bez nastupa, a DJ je zamijenio pjevačicu. Organizatori su tada poručili da joj je iznenada pozlilo.

Senidah se nije javno oglasila o navodima, a ovo nije prvi put da se njezino ime povezuje s napetostima nakon što je prekinula suradnju s glazbenim dvojcem Bubom Corellijem i Jalom Bratom.

Senidah - 8 Foto: Instagram

Senidah - 1 Foto: Instagram

