Neda Ukraden nije htjela pjevati jedan od svojih najvećih hitova: ''Što ću ja sad tamo...''

Neda Ukraden gostovala je u ''Dalibor Petko Showu'' pa otkrila dosad nepoznate činjenice o karijeri prije koncerta povodom 40 godina u Areni Zagreb.

''Jako sam uzbuđena. Jedva čekam taj dan i taj datum kad obilježavamo 40 godina od izlaska i prve izvedbe pjesme 'Zora je svanula''', najavila je Neda Ukraden svoj veliki koncert 25. listopada u zagrebačkoj Areni. Popularna pjevačica gostovala je u "Dalibor Petko Showu" i kazala da će na sceni biti pravi spektakl, praćen glazbenicima iz čitave regije, a priprema i malo iznenađenje s kraljevskim orkestrom britanske filharmonije, s kojima je nedavno snimila novu verziju pjesme ''Zora je'' u legendarnom studiju Abbey Road.

Nedu su u emisiji iznenadile Učiteljice, koje će s njom nastupati na zagrebačkoj pozornici. Producent koncerta je Bojan Dragojević, ali i Ivan Zak, koji joj je zahvalio na tome što mu je dala podršku na početku karijere.

''Govorili su mi: 'Što će ti to, taman si se vratila na scenu', ali kad je pjesma u trenu postala hit, svi su zašutjeli", prisjetila se Neda, a Zak je priznao da je odmah znao da ta pjesma nosi velik uspjeh. "S 'Tetovažom' su došli i veći klubovi i koncerti i to je bio moj prvi veliki uspjeh'', otkrio je Zak.

Na pitanje opterećuje li ju politika, pjevačica je odgovorila da joj je politika kao sudbina otežavala život.

''Nekad je to bilo baš opterećujuće. Dolaziš iz jedne sredine, živiš u drugoj. Ali izdigla sam se daleko iznad toga. Moja je ideja vodilja ljubav i obitelj, a kao pjevač nastojim pjesmom spajati ljude'', izjavila je pjevačica.

Opisala se kao tolerantna osoba i izjavila je da podržava LGBTQ zajednicu.

''Apsolutno podržavam i u potpunosti shvaćam da je to normalnost. Jesi li straight osoba ili ne, pitanje je intimnog i osobnog izbora svakog, a biti čovjek je univerzalni smisao i opće načelo za sve nas'', poručila je Neda, rekla je i da joj je kompliment kad je draq queenovi imitiraju ili kad se od njezinih izjava rade memeovi.

''Rekle bi mi moje unuke: 'To je cool''', poručila je.

Svojom najosobnijim pjesmom smatra "Lavandu".

''Plakala sam kad sam je čula. To je pjesma biografija, počeci, moja priča iz Imotskog, gdje te mati zove 'sine''', kazala je i otkrila da neke pjesme u svojoj karijeri nije željela otpjevati.

''Recimo, pjesmu Đorđa Novkovića, 'Ne zovi me u ponoć'. Meni je zvučala kao neka dječja pjesmica. Isto tako nisam željela pjevati 'Viljamovku'. Bilo mi je što ću ja sad tamo pjevati o nekoj rakiji'', smijala se Neda, kojoj danas nije žao što je ipak poslušala druge.

O mirovini ne razmišlja.

''Istina je da ću pjevati dok ću moći i dok me ljudi traže. Dokle god mi to pričinjava zadovoljstvo, organizatori zovu, a zdravlje služi, ne prestajem'', rekla je Neda, koju su svojim videopozivom raznježili unuci, blizanke Aleksandra i Neda te Dušan.

''Oni su moje bogatstvo. Smisao svih mojih velikih uspjeha i daju mi motivaciju za dalje'', izjavila je ponosna baka Neda.

