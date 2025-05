Je li Meghan Markle novom neviđenom obiteljskom fotkom bocnula palaču nakon presude?

Meghan Markle podržala je supruga princa Harryja nakon što je izgubio na sudu protiv britanske vlade.

Kraj proteklog tjedna u britanskoj kraljevskoj obitelji obilježila je presuda Visokog suda kojom je potvrđena odluka britanske vlade o ukidanju financiranja zaštite princu Harryju. Četrdesetogodišnji sin kralja Charlesa ovom je tužbom htio sebi i svojoj obitelji vratiti status međunarodno štićene osobe (IPP) zahvaljujući kojem bi porezni obveznici, bez obzira na to gdje se on nalazio, njemu plaćali zaštitu. Međutim, kako su on i supruga Meghan Markle odstupili s kraljevskih dužnosti, britanska vlada odlučila je da više neće plaćati zaštitu.

Ta odluka razočarala je princa Harryja, koji je u prvom javnom istupu za BBC, istu televiziju koju je ranije kritizirao, otkrio kako Charles ne želi razgovarati s njim i optužio osoblje Kraljevsko kućanstvo za miješanje u njegovu pravnu borbu, uz tvrdnje kako je žrtva establišmenta. Na stranu supruga u tužbi protiv britanske vlade stala je i Markle, podržavši ga fotografijom s Archiejem i Lilibet, snimljenom u dvorištu njihove vile u Montecitu.

Uskoro četverogodišnja Lilibet bila je na Harryjevim ramenima, a Archie, koji sutra slavi šesti rođendan, držao ga je za lijevu ruku. To je jedna od sve češćih fotografija djece Sussexovih koju nismo često viđali u javnosti.

I dok javnost i dalje komentira Harryjev istup, u kojem je čak poručio da ne zna koliko dugo će kralj Charles živjeti, Harry se priprema za boravak u Las Vegasu u kojem će se 6. svibnja održati dodjela nagrada Diana Award. To ujedno znači kako će Harry, drugi put u dvije godine, preskočiti rođendan svog sina.

