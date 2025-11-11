Emisija Meghan Markle vraća se u božićnom izdanju, dan premijere izazvao burne reakcije

Meghan Markle najavila je božićno izdanje svoje emisije za 3. prosinca, što je mnoge naljutilo.

Meghan Markle spremna je za božićno izdanje svoje emisije "With Love, Meghan". Specijal svoje lifestyle-kulinarske emisije koja od prve epizode dobiva loše ocjene i kritike počet će s prikazivanjem na Netflixu 3. prosinca.

Vijest je potvrdila sama bivša glumica na Instagramu, uz glamuroznu promotivnu fotografiju na kojoj priprema božićni stol pun blagdanskog ugođaja, dok će trailer biti objavljen naknadno.

Odjevena u smaragdnozelenu haljinu, istu onu u kojoj je reklamirala božićnu kolekciju svog brenda "As Ever", majka dvoje djece fotografirana je dok postavlja raskošne božićne ukrase za svečanu večeru.

"Prigrlite tradiciju i stvarajte nove ove blagdanske sezone. "With Love, Meghan: Holiday Celebration" stiže 3. prosinca na Netflix", stoji u objavi na Instagramu.

Objava je stigla samo dan nakon što su Meghan i princ Harry viđeni na rođendanskoj zabavi Kris Jenner s temom Jamesa Bonda, dok su članovi kraljevske obitelji u Londonu sudjelovali na obilježavanju Dana sjećanja kod Cenotapha u Whitehallu.

Kao i gotovo sve vezano uz Meghan i njezinog supruga princa Harryja, datum premijere već je izazvao određeno negodovanje, jer se poklapa s velikim događajem u britanskoj kraljevskoj obitelji. Kralj Charles će istoga dana u dvorcu Windsor ugostiti predsjednika Njemačke Frank-Waltera Steinmeiera u sklopu državnog posjeta, prvog u 27 godina.

Najava je privukla mnogo komentara na X-u.

"Pravno sam slijep pa ne mogu gledati", "Hoće li biti obiteljska priča? Hoćemo li gledati sve bake i djedove s obje strane, ujake, tetke i pozadine dječjih glava?", "Praznici su o obitelji. Licemjerka mora otići", "Ne hvala, moram prati podove", "Bit ću zauzeta. Moram gledati kako se suši boja na zidu usred zime", "Jedva čekam. Bit će tako zanimljivo gledati svu sprdnju koju će izazvati", "Ovo je najdosadnija dekoracija koju vidim za Božić", bili su nemilosrdni.

Nedavno su je ismijali zbog kuhanja začina, o čemu više čitajte OVDJE.

Meghan se vraća glumi tako što će tumačiti - samu sebe. Više pročitajte OVDJE.

