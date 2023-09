Meghan Markle i princu Harryju ništa ne ide po planu koji su osmislili, dogodilo se nešto čemu se ona sigurno nije nadala!

Meghan Markle i princu Harryju pala je popularnost u SAD-u, a što su pokazali rezultati nedavno provedene ankete.

Popularnost vojvotkinje Meghan Markle naglo je pala u njezinoj rodnoj Americi, govore to rezultati najnovije ankete koji su zapravo nikad lošiji za nju.

Meghan i princ Harry u posljednje su vrijeme poduzeli puno toga kako bi popravili svoj imidž, ona se ovog ljeta družila s članovima klana Kardashian i holivudskim zvijezdama, s Adele, Beyonce i drugima, ali njihov povratak na scenu nije uspio kako su se nadali.

Nova anketa koju je proveo Newsweek pokazuje da se Meghan sviđa samo 31 posto Amerikanaca, dok ju 33 posto ne voli, što joj daje neto ocjenu odobravanja od minus -2, prenosi Daily Mail. To je jako veliki pad jer se u prosincu prošle godine sviđala njih 23 posto više. Mnogi su tada bili dirnuti njezinim pričama o borbi protiv kraljevskih pravila, kao i problemima koje je pretrpjela kao razvedena žena i kao članica najpoznatije obitelji na svijetu.

Ali do lipnja joj je popularnost padala jer je imala rejting od plus šest posto. Biografija njezina supruga "Spare" naišla je na oštre reakcije s obje strane Atlantika i to nakon što je objavljena u siječnju, ali njegov je imidž pretrpio manji udarac nego Meghanin budući da se trenutačno može pohvaliti stopom odobravanja od plus 12 posto. Posljednji put kada je anketa provedena, Harryjev rejting u Sjedinjenim Državama bio je nešto bolji i iznosio je 18 posto.

I Harry i Meghan borili su se da započnu svoj novi život u Sjevernoj Americi nakon što su napustili kraljevsku obitelji u siječnju 2020. godine, a posljednja anketa, koja je provedena među 1500 odraslih Amerikanaca pokazala je da više Amerikanaca ne voli Meghan nego što je voli.

To se dogodilo nakon što dokumentarni film para "Harry i Meghan" nije uspio impresionirati američke gledatelje, pa je manje od milijun gledatelja gledalo prvu epizodu u usporedbi s više od 2,4 milijuna u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojoj su Sussexi još manje popularni.

Harry je ponovno pokušao postići uspjeh u streamingu sa svojom posljednjom Netflixovom serijom "Heart of Invictus", gdje njegovi filantropski napori s Invictus Games nisu uspjeli među prvih deset najgledanijih na toj popularnoj platformi.

Prema pisanju stranih medija provedena je još jedna studija i to nakon Meghanina pojavljivanja na Beyoncéinu rođendanu, gdje se povezala s nekim slavnim prijateljima i gotovo nije bježala od kamera. Stručnjakinja za govor tijela Judi James rekla je za Daily Mail da može zaključiti kako je Meghan odisala samopouzdanjem jer je u izgledala kao da joj je i više nego ugodno. Zaključila je da se Meghan vratila svojim korijenima i svijetu showbusinessa s uvježbanim pogledima u kameru, pozama i samouvjerenim osmijesima.

U posljednje se vrijeme sve glasnije priča i da je Meghan na rubu ponovnog pokretanja svog bloga Tig kako bi konkurirala brendu Goop Gwyneth Paltrow vrijednom 250 milijuna dolara, a stručnjaci predviđaju da bi mogla zaraditi milijun dolara ili više po samo jednoj sponzoriranoj objavi.

To njezino prihvaćanje holivudskog načina života dovelo je do nagađanja da želi pobjeći od Harryjeve neumorne priče da su žrtve njegove obitelji, dok se on nada da će mu se dobrotvorni napori isplatiti tako što će ga se smatrati vodećim globalnim filantropom.

