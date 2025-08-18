Što je omiljena komičarka napravila s licem? Mnogi su je teško prepoznali na ulici

Kathy Griffin nedavno je bila na svojem trećem faceliftingu, a rezultati su se mogli vidjeti već proteklu nedjelju.

Nekoliko mjeseci nakon što je sve šokirala svojim izgledom, komičarka Kathy Griffin se prošetala Los Angelesom. 64-godišnja glumica nedavno je prošla kroz treću facelifting operaciju, a rezultati iste mogli su se vidjeti u nedjelju, kada su je fotografi snimili na tržnici u pratnji nepoznatog muškarca.

Zvijezda je izgledala svježe i bez bora dok je sjela na kratku pauzu kako bi uživala u sladoledu.

Kathy Griffin - 8 Foto: Profimedia

Kathy Griffin - 7 Foto: Profimedia

Kathy Griffin - 3 Foto: Profimedia

Poslije mnogo nagađanja, Griffin je potvrdila da je otišla na treći face lifting nakon što je izazvala pažnju javnosti zbog zategnutog izgleda tijekom planinarenja u blizini svoje kuće u Malibuu, vrijedne 8,8 milijuna dolara.

Kathy Griffin - 5 Foto: Profimedia

Kathy Griffin - 1 Foto: Profimedia

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"

"Vrlo zategnuto – i to je potpuno točno!", ispričala je komičarka u svom podcastu. "Ovo je moj treći. Znam, to je tako tašto! Toliko sam tašta bez razloga. Nitko nikada nije došao na moj show da vidi moje lijepo, mladoliko lice. Dolazite čuti moje šale – i to je ono što želim."

Otkrila je i kako je operaciju napravio dr. Ben Talei, a osim face liftinga je napravila i operaciju kapaka, podizanje očiju i korekciju brade: "Ne želim da vas zanima kako izgledam. Danas sam u Lululemon tajicama, za ime Božje. U mojim debelim hlačama. Nemam dismorfiju... pa, možda malo."

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Kathy Griffin - 3 Foto: Profimedia

Kathy Griffin Foto: Profimedia

Svoju prvu operaciju je imala još 1986. godine, kada je radila rinoplastiku, a u međuvremenu je imala i povećanje grudi, lifting obrva, kemijski piling lica i liposukciju (koja ju je 1999. gotovo ubila). Najteža operacija joj je bila ona iz 2021., kada je zbog raka pluća morala ukloniti polovicu lijevog plućnog krila.

Kathy je glumila u seriji "Odjednom Susan" s Brooke Shields, a kako ona danas izgleda, pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Prekrasnu glumicu iz ''Dalekog grada'' zbog ovih prizora prozvali su turskom Jennifer Lopez

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Crnogorski pjevač ima najzgodniju ženu na estradi, vatrena plavuša mlađa je 11 godina

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Njezin stari hit i danas pjevaju sve generacije

Pogledaji ovo Celebrity Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom