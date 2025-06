Milijarder i zaručnica već su vjenčani? ''Da'' su si izrekli još prije mjesec dana

Jeff Bezos i Lauren Sanchez vjenčali su se prije mjesec dana u Americi, tvrdi izvor.

Milijarder Jeff Bezos i Lauren Sanchez koji ovog vikenda imaju svadbu u Veneciji navodno su već vjenčani.

Kako je bliski izvor rekao za Daily Mail, par je ''da'' izrekao još prije mjesec dana u Americi.

''U braku su barem mjesec dana, više od mjesec dana. Brak je potpuno legalan i sklopljen je u Americi prema američkom zakonu.''

''Kad su planirali vjenčanje, bili su jasni u vezi s činjenicom da su već tajno vjenčani. Par nije podnio zahtjev za vjenčanu dozvolu jer to nije bilo potrebno. Što god se dogodi na vjenčanju u petak, to neće biti vjenčanje. Prema talijanskom zakonu, to neće biti svadbena proslava, bilo kakvi izgovoreni zavjeti ili razmijenjeno prstenje neće imati pravnu snagu.''

Izvor je dodao da je Bezos osobno potvrdio da su on i Sanchez već legalno vjenčani, te da su također potpisali predbračni ugovor kako bi zaštitili njegovo bogatstvo od 244 milijarde dolara (177 milijardi funti).

Podsjetimo, par večeras ima prvu večeru na privatnom otoku San Giovanni Evangelista. U petak je dan vjenčanja koje će se održati na otoku San Giorgio Maggiore, nedaleko Canala Grande. U subotu će se održati bal u Arsenalu – starom venecijanskom brodogradilištu, sada potpuno sigurnom prostoru sa samo jednim ulazom.

