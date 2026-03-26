Prva Bondova djevojka žrtva je prijevare? Milijuni su zaplijenjeni u istrazi

Talijanska financijska policija zaplijenila je imovinu vrijednu oko 20 milijuna eura u sklopu istrage. Sumnja se da je riječ o pranju novca povezanim s prijevarom čija je žrtva bila Ursula Andress.

Talijanska financijska policija zaplijenila je imovinu vrijednu oko 20 milijuna eura u istrazi o financijskoj prijevari čija je meta navodno bila švicarska glumica Ursula Andress, poznata po ulozi u prvom filmu o Jamesu Bondu, "Dr. No".

Vjeruje se da je imovina stečena kaznenim djelima pranja novca počinjenima na štetu glumice, navela je Guardia di Finanza u priopćenju u četvrtak.

Ursula Andress Foto: Profimedia

Ursula Andress Foto: Profimedia

Zapljena uključuje luksuzno seosko imanje u San Cascianu u Val di Pesi, na periferiji Firence, s vinogradima i maslinicima, kao i umjetnička djela i drugu financijsku imovinu, dodala je policija.

Andress je podnijela kaznenu prijavu u Švicarskoj, tvrdeći da je bila žrtva prijevare ljudi koji su upravljali njezinim financijama putem niza "krajnje netransparentnih" transakcija, objavila je Guardia di Finanza.

Ursula Andress Foto: Profimedia

Istrage u Italiji i Švicarskoj identificirale su "značajne poveznice" između nekih od tih transakcija i Italije, osobito područja Firence, što je potaknulo talijanske vlasti na intervenciju, stoji u priopćenju.

Ursula Andress Foto: Profimedia

Andress, čija je karijera dosegla vrhunac 1960-ih ulogama uz Elvisa Presleyja, Deana Martina, Marcella Mastroiannija, Jean-Paula Belmonda i Petera Sellersa, prošli je tjedan navršila 90 godina.

