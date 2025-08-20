Odabran je grad domaćin Eurosonga 2026. godine, poznat je i datum održavanja

Organizatori Eurosonga odabrali su grad u kojem će se održati Eurosong 2026. godine.

Pobjednik Eurosonga JJ s pjesmom ''Wasted Love'' doveo je ovo pjevačko natjecanje u Austriju, a organizatori su sada otkrili i u kojem će se gradu Eurovizija odvijati 2026. godine.

Bit će to Beč, 12. i 14. svibnja (polufinala) te 16. svibnja (finale).

Veliko finale 70. natjecanja za pjesmu Eurosonga održat će se u subotu, 16. svibnja, u Wiener Stadthalleu, najvećoj zatvorenoj areni u Austriji.

Eurosong 2025. - 3 Foto: Profimedia

Eurosong neće biti prvi put u Beču. Beč je bio domaćin prvog natjecanja održanog u Austriji 1967. godine nakon pobjede Uda Jürgensa s pjesmom Merci, Chérie 1966. godine. Također je bio domaćin 60. Eurosonga 2015. godine, nakon pobjede Conchite Wurst 2014. godine s pjesmom Rise Like a Phoenix, a sada će biti domaćin 70. izdanja 2026. godine.

"EBU je oduševljen što je Beč odabran za grad domaćin Eurosonga 2026. Ugled Beča kao jednog od najglazbенijih gradova na svijetu i njegov položaj u srcu Europe čine ga savršenim gradom domaćinom 70. Eurosonga. Stadthalle je bila izvrsno mjesto za 60. natjecanje 2015. godine i jako se veselimo ponovnom dočeku delegacija, umjetnika i obožavatelja tamo sljedećeg svibnja, kada najveći svjetski događaj žive glazbe slavi 70 slavnih godina postojanja United by Music. Zajedno s domaćinom ORF-a i gradom Bečom stvorit ćemo spektakularnu proslavu glazbe koja će odjeknuti diljem svijeta'', rekao je Martin Green CBE, direktor Eurosonga.

JJ - 1 Foto: Profimedia

JJ - 2 Foto: Profimedia

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig uzbuđen je što će svijetu poželjeti dobrodošlicu u austrijsku prijestolnicu.

"Možemo biti ponosni što su EBU i ORF odabrali naš grad kao najprikladniji za domaćina jednog od najvećih svjetskih događaja", rekao je.

Tko je JJ, pobjednik Eurosonga 2025. čitajte OVDJE.

JJ - 3 Foto: Profimedia

Pjesme s kojom je pobijedio prisjetite se u nastavku.

