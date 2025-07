Nikad je ne viđamo ovako! Miljenica Hollywooda u badiću pokazala prirodne obline

Paparazzi su uhvatili doista rijetke prizore Drew Barrymore u kupaćem kostimu, glumica se tek ponekad pojavljuje u javnosti.

Drew Barrymore, holivudska glumica koju publika pamti po bezvremenskim ulogama u filmovima poput ''Never Been Kissed'', ''Charlie’s Angels'' i ''E.T.'', rijetko se pojavljuje u javnosti u opuštenim ljetnim izdanjima – ali nove fotografije s njezinog odmora upravo su to promijenile.

Glumica je uhvaćena objektivima paparazza dok je uživala na luksuznoj jahti u Saint Tropezu. Odjevena u jednostavni crni jednodijelni badić, Barrymore je djelovala potpuno neopterećeno dok je u društvu prijateljice skakala u more i uživala u ljetnim radostima. Ove spontane fotografije prikazuju glumicu u prirodnom izdanju, bez šminke i bez glamuroznih dodataka – nasmijanu, živahnu i sretnu.

Drew Barrymore - 3 Foto: Profimedia

Drew Barrymore - 2 Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina više fokusira na svoj talk show i producentski rad, Barrymore i dalje ima snažnu povezanost s obožavateljima, osobito zbog svoje iskrenosti i autentičnosti.

Drew Barrymore - 1 Foto: Profimedia

Drew Barrymore - 4 Foto: Profimedia

U brojnim intervjuima isticala je važnost prihvaćanja vlastitog tijela i življenja u skladu sa sobom, a upravo to odiše i s ovih fotografija – samopouzdanje, sloboda i neopterećenost.

S 13 godina bila je teška ovisnica o drogama, a život joj je spasila jedna od najomiljenijih glumica

Da ne mari za trendove ljepote koji se stalno mijenjaju i nameću, pokazala je već nekoliko puta, a na društvenim mrežama često objavljuje sebe bez šminke i u kućnom izdanju.

Drew Barrymore - 1 Foto: Drew Barrymore/Instagram

Drew Blythe Barrymore rođena je 22. veljače 1975. u Culver Cityju. Potječe iz slavne glumačke obitelji Barrymore – njezin pradjed Maurice Barrymore, djed John Barrymore i otac John Drew Barrymore svi su bili glumci. Majka joj je Jaid Barrymore, rođena u Njemačkoj. Odrasla je u Hollywoodu, okružena slavom, ali i kaotičnim životnim okolnostima.

Prvi put se na ekranu pojavila sa samo 11 mjeseci u reklami za hranu za pse. Svjetsku slavu stekla je sa samo sedam godina glumeći Gertie u Spielbergovu filmu "E. T. - Izvanzemaljac" (1982.).

Drew Barrymore - 4 Foto: Profimedia

Drew Barrymore - 3 Foto: Profimedia

Slava ju je pogodila vrlo rano. Već s devet godina Drew je počela piti alkohol, s deset je pušila marihuanu, a s dvanaest konzumirala kokain. S trinaest godina bila je u rehabilitacijskom centru, a s četrnaest je pokušala počiniti samoubojstvo. Ubrzo je pravno emancipirana od roditelja i nastavila je živjeti sama.

Sredinom 90-ih bila je poznata kao ''divlje dijete'' Hollywooda, ali i kao netko tko se ne boji preispitivati norme – pozirala je za Playboy, glumila u provokativnim ulogama i osnovala vlastitu produkcijsku kuću.

Drew Barrymore (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Drew Barrymore - 1 Foto: Profimedia

Unatoč burnim tinejdžerskim godinama Drew je uspješno revitalizirala svoju karijeru. Glumila je u hitovima kao što su: "Luda vjenčanja" (1998.), "Nikad se nisam poljubila" (1999.), "50 prvih poljubaca" (2004.), "Glazba i stihovi" (2007.), "Njemu baš i nije stalo" (2009.).

Ipak, svima je najpoznatija po filmu ''Charliejevi anđeli'', u kojem je glumila Dylan Sanders.

Godine 1995. osnovala je produkcijsku kuću Flower Films, koja je producirala mnoge njezine filmove.

Za svoj redateljski debi, film "Rolerica" (2009.), dobila je pohvale kritike. Također je 2010. osvojila Zlatni globus i nagradu SAG za ulogu u televizijskom filmu "Grey Gardens".

Drew Barrymore (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Drew Barrymore - 5 Foto: Profimedia

I ljubavni život bio joj je buran. Drew je poznata po nekoliko brakova, uključujući one s glazbenikom Tomom Greenom i Willom Kopelmanom, a s potonjim ima dvije kćeri. Unatoč izazovima Drew je uspjela izgraditi stabilan obiteljski život.

