Kada učenik nadmaši učenika: Pogledajte nastup Hrvatice koja pjeva bolje od Madonne!

Jedan od najeksplozivnijih nastupa večeri u showu Tvoje lice zvuči poznato podigao je publiku na noge. Transformacija u pop ikonu donijela je puno energije, plesa i snažne scenske prisutnosti. Žiri je bio više nego zadovoljan viđenim.

U novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' jedna od natjecateljica donijela je energičnu i upečatljivu transformaciju u svjetsku pop ikonu Madonnu. Nastup je bio pravi scenski spektakl, a snažna izvedba brzo je podigla atmosferu u studiju.

Članovi žirija nisu skrivali oduševljenje, posebno istaknuvši koliko je transformacija bila uvjerljiva u svakom segmentu.

Martina Stjepanović Meter pohvalila je cjelokupni dojam i energiju nastupa.

''Ovo je bilo tako snažno. Jako si se dobro približila pokretom, mimikom i stavom, što mi se najviše svidjelo jer si donijela atmosferu njezinog koncerta. Mislim da si to potpuno pogodila“, rekla je Martina.

Mario Roth istaknuo je kako je izvedba bila uvjerljiva i vokalno i scenski.

Dora Trogrlić kao Madonna Foto: Nova TV

''I vokalno i scenski si apsolutno bila Madonna večeras. Ono što je kod nje posebno jest da je svoj ograničeni vokal nadoknadila scenskim spektaklom, a to smo vidjeli i ovdje. Ti pjevaš puno bolje od Madonne, to nema govora, tako da svaka čast'', komentirao je Roth.

Goran Navojec otišao je korak dalje u pohvalama.

''Opet imamo trenutak kada učenik nadmaši učitelja – vokalno, glumački, kemijski i fizički. Sve si obavila bolje od Madonne'', zaključio je.

Sličnog mišljenja bio je i Enis Bešlagić, koji je istaknuo i doprinos plesača.

''Zaista je bilo predivno. I plesači su napravili odličan štimung, ali generalno nam je bilo jako lijepo gledati sve to'', rekao je Enis.

Ova transformacija tako je donijela spoj energije, plesa i scenskog spektakla, a natjecateljica je još jednom pokazala koliko se dobro snalazi u zahtjevnim i upečatljivim ulogama.

