Ovo je srceparajuća poruka biskupa djeci mladog nogometaša koji je poginuo u stravičnoj nesreći

Diogo Jota i njegov mlađi brat tragično su preminuli 3. srpnja. Sprovod je održan u njihovom rodnom gradu.

Tuga, suze i tišina u Gondomaru, rodnom gradu Dioga Jote, gdje su se prijatelji, obitelj i brojni nogometni kolege okupili kako bi se posljednji put oprostili od portugalskog reprezentativca i napadača Liverpoola, koji je u 3. srpnja poginuo u prometnoj nesreći zajedno sa svojim mlađim bratom Andréom Silvom.

Tužna povorka prošla je ulicama Gondomara, a među ožalošćenima bila je i Jotina supruga Rute Cardoso (28), koja je ispratila lijes svog supruga u crkvu Igreja Matriz de Gondomar. Par je imao troje djece: Dinis (4), Duarte (2) i osmomjesečnu bebu Mafaldu.

Unatoč privatnosti ceremonije, unutar crkve su mogli ući samo obitelj i bliski prijatelji, ispred crkve se okupilo na tisuće ljudi, a prijenos mise s razglasom omogućio je okupljenima da čuju poruke i molitve. Dirljiv govor održao je biskup Porta, D. Manuel Linda, koji je posebno uputio riječi Jotinoj djeci, koja nisu bila na pogrebu, piše Daily Mail.

''Dragi Dinis, Mafalda i Duarte, djeco koja niste ovdje. U ovom trenutku možda jako patite – a možda i ne jer još ne razumijete. Molit ću puno za vas. Oni koji najviše pate su vaša majka i bake i djedovi. Vidjeti ostatke vlastitog djeteta je golema bol – ali kada vidite dva groba, više nema riječi'', rekao je.

''Ali postoje osjećaji. I zato smo ovdje. Da pokažemo da i mi patimo, da smo uz vas. Ljudski je plakati. Loše bi bilo da ne plačemo'', dodao je.

''Neka imamo vjeru i nadu u uskrsnuće. Diogo se oženio samo jedanaest dana prije ove tragedije. I on i njegov brat rasli su kroz svoja djela i žrtve, uvijek s poštovanjem prema drugima. Bili su ozbiljni, dostojanstveni i talentirani. Crkva voli sport jer on okuplja ljude, uči ih disciplini, poštovanju i zajedništvu – to su vrijednosti koje i danas dijelimo. Ako je teško gledati odraslog čovjeka kako plače, još je teže gledati suze djeteta. Posebno pozdravljam njegovu suprugu, kao i bake i djedove. Ja sam s vama – ali s vama je i Isus'', zaključio je.

Na misi su bili i Jotini suigrači i kolege – među njima Virgil Van Dijk, koji je donio cvjetni aranžman u obliku Jotinog dresa s brojem 20, i Andy Robertson, koji je nosio crveni dres s brojem 30, koji je nosio André.

Na kraju mise, dok je crkvom odzvanjala pjesma ''Ave Maria'', lijesovi su izneseni iz crkve. Rute je dirljivo položila ruku na suprugov lijes, dok ju je netko od bliskih prigrlio.

Braća su pokopana u groblju odmah pokraj crkve, okruženom maslinama, svega 100 metara dalje.

Podsjetimo, braća su tragično stradala 3. srpnja u prometnoj nesreći u španjolskoj pokrajini Zamora, dok su putovali prema Santanderu kako bi se trajektom vratili u Englesku. Nesreća se dogodila kada je njihov automobil, Lamborghini Huracán, zbog puknuća gume sletio s ceste i zapalio se. Obojica su poginula na mjestu nesreće.

