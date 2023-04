Evo kako je našu omiljenu glumicu plesni mentor iznenadio za rođendan: ''Ivan mi je to poklonio...''

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u osmoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su quickstep.

''Tango je možda moj prvi ples s kojim sam stvarno bila zaovoljna'', osvrnula se Daria Lorenci Flatz na prošlu emisiju showa ''Ples sa zvijezdama''.

''Meni je ovo jedno jako veliko ostvarenje snova'', nadovezao se njezin mentor Ivan Jarnec.

A tijekom priprema za novi nastup Daria se pohvaliila i rođendanskim poklonom, narukvicom, koju joj je mentor Ivan darovao.

''Nisam osoba od skupih stvari, ne patim na to, ja sam više onako, balkan girl. Nisam nikad imala tu čežnju za Hollywoodom, za tim da sam u dijamantima '', opisala je Daria sebe s obzirom na pjesmu na koju su ove nedjelje zaplesali quickstep - ''Diamonds Are a Girl's Best Friend''.

Evo kako su tekle pripreme za nastup.

''Ja sam jako kritičan prema Dariji, ali i ona je jako kritična prema sebi, što je odlično'', komentirao je Ivan, a Daria je dodala.

''Ja moram sve dovesti do savršenstva da bih se mogla opustiti, to me malo živcira'' priznala je Daria.

A pošto su toliko predani pripremama, otkrili su da je Ivan od početka showa smršavio sedam kilograma, a Daria čak šest.

''Treniramo stvarno puno. Meni stalno ljudi govore da je to samo show, meni to nije show, meni je to život. Nevjerojatno je da nešto što traje minutu i pol te može toliko iscrpiti '', objasnila je Daria.

A evo što je žiri rekao jesu li se dovoljno potrudili za ovu emisiju.

''Vidim da si lijepo spojila glumu i ples i da uživaš, ali to nije ni čudo, s obzirom na moje osobno iskustvo da su ljudi iz Sarajeva talentirani za ples'', komentirao je Ciboci.

''Bili ste vrckavi, veseli, sve je lijepo klizilo, danas mi se malo samo činilo kao da si se gore gubila. Pohvalila bih tebe jer vidim da si dobila krila, posebno mi se dopalo jer si ti danas bila u prvom planu, Ivan te izložio da pokaže tvoj talent'', rekla je Larisa.

''Ti imaš strast prema životu i svemu što radiš i sigurno je to razlog što možeš biti dosta kritična prema sebi, ali to je zapravo zato što želiš uvijek biti najbolja, ali molim te da tu svoju kritičnost drugi put ostaviš u dvorani'', dodala je Franka.

''Generalno, jako dobro'', komentirao je Igor.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Frano Ridjan objasnio zašto prošlu emisiju voditeljici Tamari Loos nije mogao odgovoriti na pitanja!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tamara Loos kao moderna princeza: U raskošnoj haljini izbacila je nogu kroz opako visoki prorez!