Lijepa političarka postala pjevačica, prvi singl već je izazvao reakcije

Novi bend Katarine Peović Fronta objavio je prvi singl "Moša Pijade".

Nekadašnja saborska zastupnica Katarina Peović okrenula je novu stranicu života i odlučila se posvetiti glazbi.

S producentom i glazbenikom Zoranom Brajevićem, koji nastupa u sastavu D.I.K., osnovala je bend Fronta, a prvi singl "Moša Pijade", nazvan po jugoslavenskom političaru, objavljen je na YouTubeu.

Pjesma se kroz stihove referira na pokojnog političara kao povijesnu i simboličku figuru, a opisuju je kao spoj političke ironije, društvenog komentara i glazbene provokacije. Ono što je isto vezano uz pjesmu jest da se svi stihovi rimuju s njegovim imenom.

"Želimo definitivno promicati agendu svih riječi koje se rimuju s Moša Pijade", poručio je ovaj osebujni bend.

Nova pjesma već je izazvala reakcije.

"Bravo Kate jedina koja nešto radi, a uz to i divan glas", "Odličan ženski glas. Nadam se da će Fronta izbaciti još ovakvih pjesama sa sličnom tematikom", "Spavaš li mirno, Thompsone?", stoji među komentarima na YouTubeu.

Ovo nije prvi izlet Peović u glazbene vode. Početkom devedesetih je svirala u bendovima Maxmett, Pozdrav Azri i Stampedo, a protekle godine zasvirala je i zapjevala na koncertu Alena Vitasovića. Koliko ga se dojmila, pokazuje i njezino gostovanje na Vitasovićevom koncertu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u studenom.

Peović i Vitasović su sve više zajedno u javnosti, o čemu više pročitajte OVDJE.

Što on kaže o tome, pročitajte OVDJE.

