Prije pola godine sve je htjela napustiti, a sada je ispisala povijest Engleske

Chloe Kelly junakinja je engleske ženske nogometne reprezentacije u finalu Europskog prvenstva za nogometašice, a prije samo šest mjeseci bila je na korak do kraja karijere.

Engleska ženska nogometna repezentacija u nedjelju je osvojila svoje drugo Europsko prvenstvo pobjedom protiv Španjolske u pucanju jedanaesteraca. Jedna od junakinja je bila Chloe Kelly, koja je pucala posljednji penal i time donijela pokal u Englesku.

No, malo tko zna da je njezin put do slave bio gotovo prekinut — i to ne jednom, već nekoliko puta. Iza njezine blistave karijere krije se priča o sumnji, boli i nevjerojatnoj ustrajnosti.

Chloe Kelly - 5 Foto: Afp

Chloe Kelly - 1 Foto: Afp

Još kao djevojčica ova 27-godišnjakinja iz zapadnog Londona je igrala nogomet na ulici zahvaljujući utjecaju svoje petero braće. Njezina ljubav prema sportu bila je toliko snažna da je svakodnevno putovala čak dvadeset minuta autobusom do centra za djevojke u Queen's Park Rangersu, što je kasnije i sama isticala kao ključnu točku svoje predanosti nogometu.

Nakon sjajnog ulaska u profesionalni nogomet s Evertonom, a potom i Manchester Cityjem, karijera Chloe Kelly dobiva težak udarac 2021. godine. Tijekom utakmice pretrpjela je ozbiljnu ozljedu prednjih križnih ligamenata koljena, ozljedu koja često ostavlja dugotrajne posljedice, posebno kod sportašica. Rehabilitacija je počela utjecati na njezino mentalno zdravlje, priznavši da se borila s gubitkom identiteta i osjećajem da njezino tijelo više ne surađuje.

"Pitala sam se ima li sve ovo smisla. Jesam li spremna prolaziti ovo sve iznova?", izjavila je u intervjuima nakon oporavka, koji je trajao više od deset mjeseci.

Chloe Kelly - 3 Foto: Profimedia

Chloe Kelly - 2 Foto: Afp

Povratkom na nogometni teren ostvarila svoj prvi veliki trenutak karijere, kada je zabila pobjednički gol za Englesku u finalu Europskog prvenstva protiv Njemačke, donijevši reprezentaciji prvi veliki naslov. Nakon gola, Chloe je u ekstazi skinula dres i zavrtjela ga iznad glave — gesta koja je postala simbol ženske sportske slobode i trijumfa, pogotovo kada se uzme u obzir da Engleskinje nisu smjele organizirano igrati nogomet 50 godina.

Početkom ove godine ponovno je razmatrala prekid karijere jer ju trener Manchester Cityja, u kojem je tada igrala, nije stavljao u igru, a klub nije nudio novi ugovor. Na koncu je postignut dogovor o posudbi u Arsenal, u kojem je igrala prije deset godina, što je pokazao kao sjajan potez. U samo nekoliko mjeseci, osvojila je naslov u ženski Ligi prvaka, a potpuni trijumf je ostvarila 27. srpnja na stadionu u Baselu.

Chloe Kelly - 3 Foto: Afp

Chloe Kelly - 4 Foto: Afp

Koliko je ova pobjeda značila predsjedniku Engleskog nogometnog saveza princu Williamu, pokazuje i to da je Kelly bila jedna od onih koje je osobno zagrlio i poručio kako je doveo princezu Charlotte za povijesnu priliku.

Njezina priča pokazuje kako se često mora proći kroz mnoge prepreke kako bi ostvario najveći san i postao inspiracija za neke druge Chloe Kelly.

