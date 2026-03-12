Iza velikih hitova glazbenog velikana krije se obiteljska tragedija koja je potresla javnost

Legendarni talijanski pjevač Al Bano Carrisi proslavio se hitovima i uspješnim duetom s Rominom Power, s kojom je dijelio i brak obilježen velikom slavom, tragedijom nestanka njihove kćeri i kasnijim razvodom.

Talijanski pjevač Al Bano Carrisi desetljećima je jedna od najvećih zvijezda europske glazbene scene.

Njegova moćna tenor vokalna interpretacija, bezvremenski hitovi i legendarni duet s Rominom Power obilježili su sedamdesete i osamdesete godine, dok je njegova životna priča, ispunjena uspjesima, ljubavlju i tragedijom, godinama intrigirala javnost.

Galerija 20 20 20 20 20

Al Bano - 5 Foto: Profimedia

Al Bano - 8 Foto: Profimedia

Rođen je 20. svibnja 1943. u Cellino San Marcu u talijanskoj regiji Apuliji, u skromnoj obitelji. Njegov umjetnički put započeo je šezdesetih godina, kada se preselio u Milano i počeo graditi karijeru pjevača. Veliki uspjeh postigao je pjesmom "Nel sole", koja je postala veliki hit i otvorila mu vrata glazbene industrije.

U to vrijeme počeo je snimati i filmove inspirirane svojim pjesmama, a upravo na jednom takvom snimanju dogodio se susret koji će mu promijeniti život. Te 1967. upoznao je Rominu Power, američku glumicu i kćer legendarnog hollywoodskog glumca Tyronea Powera. Upoznali su se tijekom snimanja filma "Nel sole", a njihova ljubavna priča brzo je privukla pažnju javnosti.

Al Bano - 1 Foto: Profimedia

Al Bano - 10 Foto: Profimedia

Unatoč protivljenju njezine obitelji, jer je dolazio iz siromašne obitelji, dok je Romina potjecala iz slavne hollywoodske dinastije, par se vjenčao 1970. godine u njegovom rodnom Cellino San Marcu.

Njihova ljubav ubrzo je prerasla i u jednu od najuspješnijih glazbenih suradnji u Europi. Službeno su 1975. osnovali glazbeni duo, a njihove pjesme ubrzo su postale međunarodni hitovi. Među najpoznatijima su "Felicità", "Sharazan", "Ci sarà" (s kojom su pobijedili na Sanremu), "Sempre sempre" i "Libertà"

Al Bano - 11 Foto: Profimedia

Al Bano - 2 Foto: Profimedia

Al Bano - 17 Foto: Profimedia

Njihovi albumi prodani su u milijunima primjeraka, a duo je postao jedan od najpopularnijih glazbenih parova u Europi, nastupajući i u Sovjetskom savezu na čijem nekadašnjem teritoriju su razvikani i dan-danas.

Redovito su sudjelovali na prestižnom Sanremu, jednom od najvažnijih glazbenih događaja u Italiji. Najveći uspjeh ostvarili su 1984. godine kada su pobijedili s pjesmom "Ci sarà". Dvaput su sudjelovali i na Eurosongu - 1976. s pjesmom "We'll Live It All Again" i 1985. s pjesmom "Magic Oh Magic".

Al Bano - 21 Foto: Profimedia

Al Bano - 19 Foto: Profimedia

Iako su konstantno bili na putu, Al Bano i Romina su imali vremena i za privatni život. Tijekom svog braka dobili su četvero djece: Yleniju, Yarija, Cristel i Rominu Jr. No sve je zadesila velika tragedija kada je njihova najstarija kći Ylenia nestala 1994. u New Orleansu tijekom putovanja. Njezina sudbina nikada nije razjašnjena, a nakon dugih godina potrage 2014. službeno je proglašena mrtvom.

Ylenia Carrisi Foto: Profimedia

Ovaj tragični događaj duboko je pogodio obitelj i smatra se jednim od razloga raspada njihova braka i omiljenog dua.

Nakon gotovo tri desetljeća zajedničkog života i karijere, Al Bano i Power razveli su se krajem devedesetih, a njihov glazbeni duo prestao je djelovati 1999. godine. Iako su se godinama držali podalje jedno od drugoga, 2013. ponovno su počeli zajedno nastupati na koncertima i posebnim događajima.

Nakon razvoda Al Bano je započeo vezu s talijanskom televizijskom voditeljicom Loredanom Lecciso, s kojom ima dvoje djece. Njihova veza često je bila pod povećalom medija, ali par je godinama ostao zajedno. Osim glazbe, Al Bano se posvetio i vinogradarstvu te danas vodi vinariju u svom rodnom Cellino San Marcu.

Al Bano - 20 Foto: Profimedia

Al Bano - 24 Foto: Profimedia

Al Banova obitelj povezana je i s Hrvatskom. Njegova kći Cristel Carrisi udala se za hrvatskog poduzetnika Davora Lukšića, člana jedne od najbogatijih hrvatskih obitelji, što je dodatno privuklo pažnju domaće javnosti. Nekadašnja pjevačica već desetak godina živi u Zagrebu, a 2021. su kupili luksuznu vilu na zagrebačkom Pantovčaku koju su prethodno unajmljivali od Luke Modrića. Iz tog razloga, Al Bano često dolazi u Hrvatsku, a u nekoliko navrata je spomenuo kako rado odlazi na tržnicu Dolac u opskrbu.

"Ljudi su me ovdje uvijek dočekivali s toplinom koja me jako podsjeća na jug Italije. Zagreb ima europsku eleganciju, ali s mediteranskim srcem", ispričao je nedavno za tportal, dodavši kako Hrvatska za njega nije samo zemlja u kojoj pjeva, već drugi dom.

Cristel Carrisi Foto: Profimedia

Al Bano, Cristel Carrisi Foto: Profimedia

Cristel je majka troje djece, a ponosni djed se s unucima rado igra te im na talijanskom priča priče o selu, životinjama i umjetnosti.

I u osmom desetljeću života Al Bano i dalje nastupa i snima glazbu, često sudjeluje na festivalima i televizijskim emisijama te povremeno ponovno dijeli pozornicu s Rominom Power. Dana 1. travnja nastupat će u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojem će ponovno podsjetiti zašto se s razlogom smatra jednim od najpoznatijih talijanskih glasova.

Njegova priča, obilježena velikim uspjesima, legendarnim pjesmama i osobnim tragedijama, pokazuje kako je Al Bano ostao jedna od najprepoznatljivijih figura europske pop glazbe.

