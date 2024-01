Evo zašto članice kraljevske obitelji toliko vole ovaj modni dodatak, njegov naziv potječe još iz 19. stoljeća!

Rajfovi kao modni dodatak obožavani su kod dama u kraljevskoj obitelji, a njihov naziv vezan je uz jednu zanimljivu povijesnu činjenicu.

Žene u kraljevskoj obitelji za posebna događanja često nose skupe tijare, ali njihove glave često krasi i jedan drugi modni dodatak – rajf.

Na božićnu misu u Sandringhamu, mnoge dame iz kraljevske obitelji ove godine nosile su rajfove, a evo i zašto je ovaj modni dodatak toliko popularan među njima.

Priča o rajfu za kosu, koji u Britaniji nazivaju ''Alice band'' seže još u 1871. godinu. Tada je izašla knjiga Lewisa Carrolla ''Through The Looking Glass'', a ime glavne akterice knjige bilo je Alice. Kosa joj je u knjizi morala biti "daleko od očiju, draga", a umjesto rajfa ona je nosila veliku mašnu koja je držala njenu kosu da ne pada na lice.

Ove trake za glavu, a u ostatku svijeta rajfovi, zadržali su se sve do danas, no kao i sve ostalo, kraljevske dame i ovaj su detalj učinile još posebnijim. Osim što im ga često izrađuju od skupih materijala, često na sebi imaju i posebno šivene ili izrađene ukrase, a odličan je način i da zadrži kosu kako bi se istaknula naušnice koje ove žene nasljeđuju iz generacije u generaciju.

Na božićnu misu nosile su ga princeze Beatrice i Eugenie, njihova majka Sarah Ferguson, kraljičina unuka Zara Tindall i njezina kći Lena Tindall te rođakinja kraljevske obitelji Margarita Armstrong-Jones.

A kako su izgledale, pogledajte u našoj galeriji.

Trend rajfova pokrenula je buduća kraljica. 2018. godine Kate Middleton je rajf nosila na krštenju svog sina Louisa, a otad je postao još popularniji.

Nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2018., nosila je baršunastu traku za glavu koju je također izradila Jane Taylor za službu u Westminsterskoj opatiji u čast stote obljetnice primirja u Velikom ratu.

Budući da je Kate poznata i kao modna ikona, 2019. godine Prada je izdala novu kolekciju u kojoj je jedan od modnih dodataka bio i rajf, a mnoge žene tad su bile spremne platiti masnu cijenu kako bi ih imale.

Inače, rajf se u elitnijim krugovima često naziva i tijarom bez dijamanata.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Knoll sama objavila fotografije u badiću zbog kojeg se prošlo ljeto našla na meti korisnika društvenih mreža, a sve zbog jednog razloga!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lijepa Australka hrvatskih korijena pokazala čari u sićušnom badiću, često ističe koliko je ponosna na svoje korijene!