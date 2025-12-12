Možete li imati sve točne odgovore u kviz o kultnoj mafijaškoj seriji?

Serija "Obitelj Soprano" snimala se od 1999. do 2007. godine, a ako je i vas prikovala za male ekrane ovo je kviz za vas.

Kultna serija ''Obitelj Soprano'' obilježila je televizijsku povijest, a njezini slojeviti likovi, nezaboravne replike i napeti zapleti i danas fasciniraju gledatelje diljem svijeta.

Koliko ste zapravo pažljivo pratili što se događa iza zatvorenih vrata kuće Soprano? Riješite naš kviz i saznajte jeste li pravi poznavatelj ove legendarne serije!

