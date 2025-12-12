svi ju obožavaju
Možete li imati sve točne odgovore u kviz o kultnoj mafijaškoj seriji?
Piše H.L.,
Danas @ 17:01
Zanimljivosti
Serija ''Obitelj Soprano''
Foto: Profimedia
Serija "Obitelj Soprano" snimala se od 1999. do 2007. godine, a ako je i vas prikovala za male ekrane ovo je kviz za vas.
Kultna serija ''Obitelj Soprano'' obilježila je televizijsku povijest, a njezini slojeviti likovi, nezaboravne replike i napeti zapleti i danas fasciniraju gledatelje diljem svijeta.
Koliko ste zapravo pažljivo pratili što se događa iza zatvorenih vrata kuće Soprano? Riješite naš kviz i saznajte jeste li pravi poznavatelj ove legendarne serije!
