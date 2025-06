Tko su djeca milijardera i njegove zaručnice zbog čijeg je vjenčanja blokirana Venecija?

Jeff Bezos i Lauren Sanchez zajedno imaju sedmero djece, no za razliku od njih, oni su izabrali privatan život.

Od 26. do 28. lipnja sve oči svijeta će biti uprte u Veneciju gdje će se održati najskuplje vjenčanje godine – ono između vlasnika platforme Amazon Jeffa Bezosa i bivše novinarke Lauren Sanchez, čija procjena varira između 5 i 50 milijuna dolara.

Skorašnjim združivanjem, Bezos i Sanchez će ujediniti obitelji koje su ostvarili ranije te po uzoru na neke američke serije, imati čak sedmero djece.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos Foto: Profimedia

Tony Gonzalez, Lauren Sanchez i Jeff Bezos - 6 Foto: Profimedia

Jeff Bezos i Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mladić se na Hipodromu popeo na skelu pozornice za Thompsonov koncert: ''Znoje mi se ruke!''

61-godišnji milijarder iz prvog braka s Mackenzie Scott ima četvero djece, tri sina i kćer koja je posvojena iz Kine. Međutim, za razliku od Bezosa koji je konstantno u medijima, Bezosova djeca drže do svoje privatnosti do te mjere da se ne zna ništa o njima te se ne pojavljuju na javnim okupljanjima, uz izuzetak jedne filmske premijere. Jedino Bezosovo dijete čije se ime zna jest Preston, rođen 2000., jer je dobio ime po srednjem imenu svog oca, djeda i pradjeda, a on je bio s ocem prije nekoliko godina na jednom javnom događaju.

Jeff Bezos Foto: Profimedia

Jeff i Preston Bezos Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovog našeg glumca? Nema šanse da biste ga danas prepoznali da ga sretnete!

S druge pak strane, Sanchez ima troje djece iz dvije duge veze. Sina Nikku dobila je u vezi sa sportskim analitičarom Amazona i bivšim igračem američkog nogometa Tonyjem Gonzalezom, s kojim je i danas u dobrim odnosima. 23-godišnji Nikko je model, a ponosna Sanchez je lani objavila snimku njegove revije za Dolce&Gabbana.

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica iz susjedstva pozirala potpuno gola na gliseru: ''Likuša bez mana!''

Sina Evana i kćer Eleanor je dobila u braku s Patrickom Whitesellom, inače Bezosovim dobrim prijateljem. Za razliku od polubrata, Evan i Eleanor su odabrali isti način života kao i Bezosova djeca, no nedavno smo imali barem mali uvid kada je Evan proslavio 19. rođendan u razuzdanom pjena-partyju na superjahti Koru pored Cresa.

Galerija 26 26 26 26 26

Lauren Sanchez i Patrick Whitesell (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Sanchez je još 2021. godine priznala kako njihova djeca podržavaju vezu s Bezosom, opisujući ih kao obitelj Brady iz serije "Brady Bunch".

Što mislite o ovoj obitelji, pišite nam u komentarima!

Koji zahtjev su Bezos i Sanchez uputili svojim uzvanicima, pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lile istaknula bujnu pozadinu u tangama: ''Popravila mi dan!''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prate ju milijuni! Tko je mlađahna ljepotica s kojom miljenik žena odmara u Hrvatskoj?

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug jedne od najljepših Hrvatica opet se oženio, srce mu je ukrala sportašica!

Pogledaji ovo Celebrity Novost u životu bivšeg Severininog supruga: ''Dugo je razmišljao...''