Pet filmskih adaptacija brodvejskih mjuzikla koje morate pogledati

Mjuzikl kao filmski žanr star je gotovo koliko i sam film. Njegovo zlatno doba bilo je ‘50-ih i ‘60-ih godina prošlog stoljeća. No, publika je oduvijek voljela njegovu raskoš i glazbene brojeve. Neki od tih naslova proglašeni su i djelima “posebne kulturne, povijesne i estetskog vrijednosti“.

Mjuzikl je kao žanr prisutan gotovo od samih početaka filma. Još od čuvenog Pjevača jazza (The Jazz Singer, 1927.), filmski autori i kreativci eksperimentirali su sa zvučnim zapisima, plesnim točkama i pjesmama u doba kada je zvuk kao dio filma bio još u povojima, piše Kinofilm.

Zlatno doba žanra bilo je '50-ih i '60-ih godina prošlog stoljeća kada je sva njegova raskoš zablistala na velikom platnu, a glazbeni brojevi oduševljavali gledatelje. Važnu ulogu u svemu odigrali su i mjuzikli koji su nastali na Broadwayu. Njihova prilagodba za veliko platno dominirala je desetljećima. Film Zlica (Wicked, 2024.), koji ovih dana osvaja kino publiku diljem svijeta i obara rekorde, najbolji je primjer za to, ali i dokaz da ovaj filmski žanr publika nije odbacila.

Ovom prilikom donosimo vam kratki pregled filmskih adaptacija brodvejskih mjuzikla koje morate pogledati!

Moje pjesme, moji snovi/The Sound of Music (1965.)



Premijera na Broadwayu: 1959.

Moje pjesme, moji snovi jedan je od najslavnijih filmskih mjuzikla, ali i filmova svih vremena. To je priča o mladoj redovnici Mariji koja napušta samostan kako bi postala dadilja sedmero djece umirovljenog mornaričkog časnika. Čitava priča temelji se na memoarima Marije Von Trapp. Producent i redatelj filma je Robert Wise, a u glavnoj ulozi nastupila je Julie Andrews.

Film je bio toliko popularan da je njegova premijerna distribucija širom svijeta trajala nevjerojatne četiri i pol godine, a s trona najgledanijih filmova svih vremena uspio je skinuti dotad desetljećima nedodirljiv Zameo ih vjetar (Gone with the Wind, 1939.). Jedan je od onih filmskih naslova koji su gotovo istočasno postali neizostavni dio blagdanskih programa tijekom studenog i prosinca.

Film je osvojio pet Oscara (među njima su i oni za najbolji film i redatelja). Godine 2001. uvršten je u Nacionalni filmski registar (National Film Registry) američke Kongresne knjižnice (Library of Congress), kao djelo “posebne kulturne, povijesne i estetskog vrijednosti”.

