Meghan Markle željela zasjeniti kraljicu? Evo što je najviše zabrinulo Buckinghamsku palaču

Od trenutka kada je zakoračila u kraljevsku obitelj, Meghan Markle nije skrivala svoju želju da djeluje samostalno i po vlastitim pravilima. No upravo je ta ambicija, tvrde kraljevski insajderi, unijela nemir u Buckinghamsku palaču i izazvala strah da bi mogla zasjeniti samu kraljicu.

Život unutar britanske kraljevske obitelji nikada nije jednostavan, osobito za one koji u nju ulaze - izvana. Od princa Philipa do princeze Diane, svaki je novi član imao svoj izazov, no rijetko tko je izazvao toliko pažnje i napetosti kao Meghan Markle, piše Daily Mail.

Prema novim tvrdnjama kraljevskih biografa, vojvotkinja od Sussexa navodno je imala planove koji su izazvali ozbiljnu zabrinutost unutar palače - jer su upućivali na to da želi istupiti iz ustaljenog sustava i čak nadmašiti ulogu same kraljice Elizabete II.

Autor Tom Quinn, u svojoj knjizi ''Yes Ma'am'', tvrdi da je Meghan tijekom kratkog razdoblja kao aktivna članica obitelji željela djelovati odvojeno od službene kraljevske strukture, što je bilo u potpunoj suprotnosti s očekivanjima.

''Palača je postala jako zabrinuta kada je postalo jasno da Meghan ima planove koje nije uskladila sa službenim protokolom. Željela je raditi po svom'', piše Quinn.

Meghan Markle, princ Harry, kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Princ Philip, Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Bivši dvorjanin kraljice Elizabete dodaje da Meghan nije razumjela zašto sve mora biti podređeno kraljici.

''Kad se pridružiš kraljevskoj obitelji, više ne odlučuješ sam – postaješ sluga instituciji''.

Napetosti su se dodatno pojačale tijekom turneje po južnoj Africi 2019., kada je Meghan u intervjuu za ITV priznala da se teško nosi s pritiskom javnosti i da je rijetko tko pita je li uopće dobro. Iako su njezine riječi mnogi pozdravili kao iskrene i ranjive, takav istup nije bio u skladu s tradicionalnim javnim nastupima članova obitelji. Taj trenutak doživljen je kao PR problem unutar dvora.

Prema kraljevskom autoru Valentineu Lowu, Meghan je željela financijski iskoristiti svoju poziciju, što je jedan od ključnih razloga tzv. "Megxita". Tijekom pregovora o kompromisu, razmatrale su se opcije poput toga da par jedan mjesec godišnje koristi za vlastite projekte. No, ključni uvjet bio je da ne smiju koristiti kraljevsku titulu u komercijalne svrhe – nešto što Meghan, prema tvrdnjama, nije bila spremna prihvatiti.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Nakon što su odstupili s dužnosti, Harry i Meghan pokrenuli su niz poslovnih projekata. Meghan je 2024. lansirala lifestyle brend As Ever (bivši American Riviera Orchard), s fokusom na hranu, vrtlarstvo i radost svakodnevice. Brend nudi čajeve, med i kalifornijsko rose vino, dok je ranije pokrenula i podcast Confessions of a Female Founder.

U međuvremenu, ugovor s Netflixom – navodno vrijedan oko 80 milijuna funti – donio je niz dokumentarnih i lifestyle projekata. Prva serija Harry & Meghan oborila je rekorde gledanosti, iako uz podijeljene kritike. Meghan je potom producirala emisiju With Love, Meghan, gdje s poznatim gostima kuha i kreira proizvode za dom, dok je Harry u cijelosti odsutan osim kratkog pojavljivanja u posljednjoj epizodi. Prema izvorima, ni on ni djeca neće sudjelovati u sljedećoj sezoni.

Princ Philip, Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle ušla je u kraljevsku obitelj s vlastitim idejama, energijom i američkim pristupom brendiranju i iskrenosti. No ta potreba za individualnošću i financijskom neovisnošću došla je u direktan sukob s krutim pravilima dvora – gdje kraljica mora biti u središtu, a lojalnost instituciji ima prednost nad osobnim ambicijama.

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Za jedne je Meghan osvježenje koje je ukazalo na zastarjele norme, dok je za druge simbol raskola i destabilizacije tradicije. Što god bilo istina, jedno je sigurno – Meghan i dalje ostaje jedno od najintrigantnijih imena suvremene kraljevske povijesti.

