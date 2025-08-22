Znate li uistinu sve o Plavom orkestru?

Riješite kviz o jednom od najpopularnijih regionalnih bendova!

Plavi orkestar bend je koji je u doba nekadašnje države već prvim hitom stekao status pop idola. Njegovi počeci datiraju još u osamdesetima, a sve generacije znat će barem pet velikih hitova ovog sastava.

Kako bismo provjerili koliko uistinu poznajete povijest i opus Plavog orkestra, pripremili smo vam jedan kviz, a vi nam u rezultatima javite jeste li stvarno najveći fan ovog benda.

Koliko poznajete stihove pjesama Dine Dvornika, provjerite OVDJE.

Za sve fanove Gabi Novak pripremili smo jedan kviz kojeg možete riješiti OVDJE.