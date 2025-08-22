kviz za sve fanove
Znate li uistinu sve o Plavom orkestru?
Piše ,
E.G.
Danas @ 20:06
Zanimljivosti
Plavi orkestar
Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Riješite kviz o jednom od najpopularnijih regionalnih bendova!
Plavi orkestar bend je koji je u doba nekadašnje države već prvim hitom stekao status pop idola. Njegovi počeci datiraju još u osamdesetima, a sve generacije znat će barem pet velikih hitova ovog sastava.
Kako bismo provjerili koliko uistinu poznajete povijest i opus Plavog orkestra, pripremili smo vam
jedan kviz, a vi nam u rezultatima javite jeste li stvarno najveći fan ovog benda.
