Koliko znate o životu ove glumačke legende? Ovo je kviz za vas!

Testirajte svoje znanje o jednom od najvećih glumaca 20. stoljeća!

Anthony Hopkins smatra se jednim od najprolifičnijim i najprepoznatljivijim britanskim glumcima 20. stoljeća. Usprkos vitalnoj dobi od gotovo 88 godina, koliko će ih navršiti 31. prosinca, i dalje je aktivan, dok njegova karijera sada broji preko 150 glumačkih projekata, a očekuje ih se još sedam. Zbog svog značaja, dobio je titulu viteza 1987. godine, a broj nagrada koje je dobio za svoja djela se ne može ni izbrojati.

Kako bismo provjerili koliko poznajete njegovu karijeru, pripremili smo jedan kviz u kojem će samo pravi fanovi imati sve točno.

