Tomislava Dukić na izboru za Miss Svijeta ganula je sve prisutne, evo zašto!

Tomislava Dukić na izboru za Miss World u Indiji oduševljava nastupima, humanitarnim radom i ponosnim predstavljanjem hrvatske kulture, natječući se u svim ključnim kategorijama prestižnog natjecanja koje kulminira 31. svibnja u Hyderabadu.

U svečanoj, ali i natjecateljskoj atmosferi kulturnog i tehnološkog središta Hyderabada, u Indiji, traje 72. izdanje izbora Miss World, natjecanja za najljepšu djevojku na svijetu koje svake godine nadilazi pojam ljepote i postaje globalna pozornica za poruke suosjećanja, angažiranosti i identiteta.

Među 108 natjecateljica iz svih krajeva svijeta ističe se i Miss Hrvatske - Tomislava Dukić, koja sudjeluje u svim službenim kategorijama i snažno zastupa vrijednosti koje Miss World njeguje. Predstavljajući hrvatsku tradiciju, Tomislava je na ceremoniji otvaranja Dances of the World nastupila u autentičnoj ličkoj narodnoj nošnji, s koreografijom koja spaja tradicionalne korake i modernu scensku prezentaciju powered by Ličko-senjska županija.

Djevojke su raspoređene u četiri kontinentalne skupine: Europa, Azija i Oceanija, Afrika, Amerika i Karibi.

Beauty with a Purpose (Ljepota s ciljem) – okosnica natjecanja

Ova kategorija najvažnija je na Miss World. Tomislava je mjesec dana volontirala u sirotištu u Beninu, a evo što je o tome već rekla: "Djeca su naša budućnost, ali i najranjivija skupina u društvu. Moramo im usaditi ljubav i poštovanje prema sebi, jer samo tada to mogu prenijeti drugima. Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti nečiji svijet. Nekad je to samo osmijeh, razgovor ili pružena ruka – a za onoga tko je u potrebi, to može značiti sve. To je zapravo motiv mog volontiranja", izjavila je Tomislava.

Dirljiva priča njezina projekta već je izazvala snažne emocije među publikom i stručnim žirijem.

Također jedna od ključnih kategorija natjecanja Miss World, osmišljena je kako bi istaknula komunikacijske vještine, inteligenciju i angažman natjecateljica. U ovom izazovu, svaka sudionica ima priliku predstaviti sebe, svoj humanitarni projekt unutar inicijative "Beauty with a Purpose" te govoriti o temama koje su joj važne. Cilj je pokazati ne samo ljepotu, već i sposobnost artikuliranja ideja, empatiju i predanost društvenim promjenama. Tijekom Head-to-Head Challengea, natjecateljice se predstavljaju kroz govore, demonstrirajući svoje stavove i vizije za bolji svijet. Ova kategorija pruža platformu za izražavanje osobnih vrijednosti i društvenih inicijativa koje natjecateljice podržavaju. Ovaj izazov je prilika za natjecateljice da se istaknu svojim govorničkim sposobnostima i predanošću humanitarnim projektima.

U ovoj kategoriji, naša Tomislava je nastupila u posebnom kostimu inspiriranom krunidbom kralja Tomislava i tisućljetnom obljetnicom hrvatskog kraljevstva. Povijesni i simbolični dizajn kreirala je Marina Lacković, vlasnica modnog brenda Larie. Kostim je izrađen s ciljem predstavljanja hrvatske povijesti, ponosa i državnosti na svjetskoj sceni.

U kategoriji Talent, Tomislava je izvela emotivnu i umjetnički snažnu točku: slikala je dojmove i sjećanja iz sirotišta u Beninu, gdje je volontirala prošle godine. Ova slikarska interpretacija njezinog humanitarnog iskustva bila je će kombinacija vizualne umjetnosti i osobnog narativa, s ciljem prenošenja poruke nade, ljubavi i odgovornosti prema najugroženijima.

Kao diplomirana kineziologinja Tomislava se u ovoj kategoriji pokazala kao svestrana kandidatkinja, sudjelujući u timskim igrama i individualnim disciplinama.



Digitalna prisutnost, kreativnost i povezanost s publikom na društvenim mrežama sve su važniji aspekti modernog natjecanja. Sve missice vode izuzetno aktivne i autentične profile na društvenim mrežama, dijeleći edukativne sadržaje, osobne uvide i svakodnevne trenutke s natjecanja te prenoseći svoju poruku i Beauty with a purpose projekt kako bi pozitivno utjecale na društvo.

Natjecanje se odvija u svim fazama odnosno kategorijama, koje vode prema plasmanu u velikom finalu, a format natjecanja je sljedeći:

Odabir Top 40 – po 10 najboljih djevojaka iz svake skupine (Europa, Azija i Oceanija, Afrika, Amerika i Karibi), Top 20 – po 5 iz svake skupine, Top 8 – po 2 finalistice iz svake grupe, Top 4 – biraju se superfinalistice kao kontinentalne pobjednice odnosno najuspješnije iz svake skupine. Tri djevojke postaju pratilje, a samo jedna nova 72.Miss World odnosno Miss Svijeta.

Izbor Miss World još jednom potvrđuje da nije samo natjecanje ljepote, već skup osobnosti, obrazovanja, posvećenosti i globalne solidarnosti. Djevojke iz svih krajeva svijeta kroz tri tjedna upoznale su ljepote Telangane, a kako je izgledao dan posjete hinduističkom hramu pogledajte u videu:

Predstavnica Hrvatske, Tomislava Dukić, svojim angažmanom, emocijom i ponosnim predstavljanjem hrvatske kulture, volontiranjem u Africi daje sjajan primjer mladima. Njezin odlazak na izbor omogućili su ATI, Hrvatska turistička zajednica te brojni partneri zaslužni da ide na put ode punih kovčega; profesionalnost hrvatskih dizajnerskih brendova odjeće Larie, Nikolina Wedding Store, Natalija Smogor, Brokat haute couture olakšali su boravak jer je tijekom mjesec dana u Telengani naša lijepa Miss imala razne evente.

Na finalu u Hyderabadu 31.svibnja bodriti će je njezina obitelj te Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Tomislavi želimo puno sreće za što bolji plasman.

