Pričali smo s Osječankom koja lovi pobjedu u srpskom glazbenom showu: ''Moj glas je...''

Katarina Grujo ušla je u finale srpskog glazbenog showa, a upravo je to bio idealan povod da popričamo s ovom talentiranom damom.

Osječanka Katarina Grujo ušla je u veliko finale srpskog glazbenog showa "Zvezde Granda". Gledatelje je osvojila glasom, ali i stasom, a u showu se predstavila pjesmama ''Tebe voljeti", "Motori", "Ugasi me", "Ja za ljubav neću moliti"...

U razgovoru s glazbenicom, saznali smo kako je započeo njezin glazbeni put, što joj je bilo najteže u karijeri i koji joj je bio najdraži nastup do sada.

Katarina Grujo Foto: Privatni album

Ova 34-godišnja Osječanka rodom je iz sela Semeljci, a otkrila nam je da je od malih nogu okružena glazbom.

"Odrasla sam okružena glazbom i živim za muziku i scenu. Moj glas je moj potpis – snažan i emotivan. Volim izazove, volim dobre ljude, jako sam emotivna i volim kad se pjesma osjeti, ne samo čuje. Dobila sam nadimak u natjecanju Groovo (Gruvo) zbog snage u mom glasu i kažu da gruvam dok pjevam. Pa evo može me se i po tome prepoznati", otkrila nam je na početku razgovora.

Katarina dolazi iz glazbene obitelji, njezin otac je tamburaški velikan, Ivica Grujo. A kako je započeo njezin glazbeni put?

"Moj glazbeni put je počeo s pet godina. Otkad pamtim pjevam i tata me naučio svemu. S pet godina sam snimila prvu pjesmu koju je on napisao i uglazbio. Kroz cijelo svoje djetinjstvo, a može se reći i do nedavno sam pjevala tamburašku glazbu jer sam odrasla u Slavoniji, a ta glazba obilježava našu Slavoniju. Tako da je tata itekako imao utjecaj na moje početke, a kasnije je sve išlo spontano", ispričala nam je Katarina.

Katarina Grujo Foto: Privatni album

Gotovo nitko nije znao da se prijavila na show.

"Nitko osim supruga i sestre nije znao da sam se prijavila u natjecanje, htjela sam vidjeti hoću li uopće proći sa žanrom glazbe koji pjevam. Tata je tek saznao kad sam prošla na prvom snimanju i bio je sretan jer sam napravila takav iskorak", rekla je Katarina.

A zašto se odlučila prijaviti?

"Odluka je pala jer sam vidjela da ovdje nema napretka gdje god da krenem. Potakle su me neke moje kolegice koje se bave pjevanjem i koje su bile u natjecanju i one su me inspirirale. Jednostavno, nisam imala što za izgubiti", ispričala je.

Katarina Grujo Foto: Privatni album

Najteže joj je bilo mijenjati neke stvari u načinu pjevanja koje je radila od malena.

"Mozak pamti način pjevanja i kad dugo ponavljaš neke greške teško ih je promijeniti. Način na koji sam izgovarala tekst, način na koji sam pjevala. Bilo je tu nekih jako bitnih sitnica koje sam usvojila i koje su me gurnule dalje. Svaki dan učimo i svaki dan napredujemo, napredovala sam pjevački i kao osoba i zahvalna sam svom mentoru, koji je inače strastveni roker, Đorđe David. Jedini mi je dao glas na prvom snimanju jer je prepoznao moju boju glasa na koju ljudi nisu navikli i koju osuđuju, a on smatra da je svjetska. Ponudio mi je i snimanje dueta te da gostujem na nekoliko njegovih koncerata koji će se održati ovo ljeto u Hrvatskoj. Zahvalna sam mu na svemu što čini za mene i sve divne ljude u svom timu, napravio je od nas malu obitelj i zaista je jedan divan čovjek", zadovoljno je otkrila glazbenica i dodala da joj je lakše bilo stati pozornicu nego mijenjati iz korijena neke stvari.

Od onih dražih nastupa istaknula je pjesme Stijena "Singin' That Rock'n'roll' i "Danas sam luda" Josipe Lisac u polufinalu.

"Jednostavno sam svaku pjesmu osjetila i otpjevala na svoj način. Netko će reći da kreštim, a neko će reći da imam najskuplju boju glasa i drago mi je što sam drukčija i što samo ja na takav način mogu otpjevati pjesme", smatra Katarina.

Katarina Grujo Foto: Privatni album

A što gledatelji ispred malih ekrana mogu očekivati od nje u finalu koje je na rasporedu danas, 28. lipnja?

"Gledatelji mogu očekivati dobru energiju, zabavu, iskren nastup, pun emocije i ljubavi prema glazbi. Svjesna sam da je konkurencija jaka, ali moj cilj je da ostavim trag i dirnem ljude. Nažalost ne mogu otkriti pjesme, to je iznenađenje", tajanstvena je Katarina.

Ako nečega nema kod Katarine, to je onda trema. Najviše je prisutan adrenalin.

"Vjerojatno će biti kad shvatim da je došao trenutak kad trebam izaći na pozornicu i pjevati pred tolikom publikom, ali to je sve umjerena trema, ona koja nas tjera da budemo živi", priznala nam je.

Osim žirija koji ju je nahvalio, društvene mreže pune su lijepih komentara na račun njenih nastupa. Kako se osjeća kada to sve čita?

"Jako je lijepo pročitati kad vam netko napiše da ste mu uzor, da ste mu pokazali kako ne treba odustajati u životu kad je najteže, kako imam svjetski glas koji nije za ove prostore. Dobivam puno privatnih poruka, bude i lijepih i ružnih. Uvijek je ljepše pročitati dobre komentare. Sretna sam kad vidim da utječem na cure od 14, 15 godina i kad ih potaknem da se izbore za sebe. Čak je i nekoliko njih napravilo fan stranicu o meni što mi stvarno puno znači", ponosna je glazbenica.

Lijepe komentare dao joj je i žiri u showu.

"Ana Bekuta je rekla da imam najskuplju boju glasa koju Grand za 20 godina nije imao. I Sanja Vučić za moj vokal kaže: "Power house vocal".

Otkrila nam je i tko su joj glazbeni uzori.

"Moji najveći glazbeni uzori su Whitney Houston, Anastacia i Christina Aguilera", nabrojala je.

Za njezin je stajling zaslužna Osječanka Yuniku - Lidija Pihler.

"Svaki puta me oduševi svojim kreacijama. Mislim da sam se u natjecanju stvarno istakla s njezinim kombinacijama. Yuniku nije samo vrhunska osječka modna dizajnerica – ona je umjetnica s nevjerojatnim osjećajem za scenu, stil i osobnost. Imala sam čast da me oblači za Zvezde granda, i zahvaljujući njoj sam se na sceni osjećala kao prava zvijezda. U tom procesu smo se i sprijateljile i sad mogu reći da imam ne samo stilsku podršku, nego i iskrenu prijateljicu.", priznala je Katarina.

Katarina je rekla kako se u Hrvatskoj nije mogla istaknuti. Zašto je to tako?

"Hrvatska estrada nema prostora za nove pjevače. 30 godina se vrti ista glazba, isti pjevači, isti bendovi i jednostavno nema prilike da se pokažemo, dokažemo i da istupimo", razočarana je glazbenica.

Kad se ne bavi glazbom, Katarina je jedna sasvim normalna djevojka. Najviše vremena voli provoditi s obitelji, pogotovo na selu gdje njezini roditelji imaju mali "zoološki vrt".

"U slobodno vrijeme se družim sa svojim voljenima. Šetam, vježbam, izlazim, gledam Netflix. Gledamo da barem jednom tjedno pobjegnemo na selo kod naših obitelji jer je na selu mir. Moji roditelji imaju doslovno mali zoološki kod kuće, imamo 14 pasa, dva konja i 7 mačaka", ponosna je Katarina.

I za kraj nam je otkrila tko joj je najveća podrška.

"Najveća podrška mi je suprug. Od samog početka, kad padnem on je taj koji me diže i usmjeri na to da uvijek ostanem nasmijana i pozitivna i da mogu biti ponosna na sebe. Nakon njega moja sestra, roditelji i najbliži prijatelji", zaključila je talentirana glazbenica.

