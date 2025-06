I katolici imaju svoju aplikaciju za spojeve! Ovih dvoje ljudi preko nje su se upoznali: ''Mislili smo da nam se to neće dogoditi...''

Nakon samo godinu dana od lansiranja aplikacija Holydate u kratkom je roku osvojila simpatije brojnih vjernika, nudeći jedinstveno digitalno mjesto za povezivanje osoba koje dijele slične vrijednosti, vjeru i životne ciljeve. Popularnost ove aplikacije pokazuje i više od 32.000 preuzimanja i prvo mjesto u kategoriji Upoznavanje na platformama za preuzimanje aplikacije.

U moru modernih dating aplikacija, Holydate se istaknula svojim autentičnim pristupom – korisnici ne traže samo površne kontakte, već ozbiljne i duhovno utemeljene odnose što pokazuje kako postoji snažna potreba za ovakvom vrstom povezivanja za sve one koji dijele iste duhovne i životne vrijednosti.

Holydate - 4 Foto: PR

Zajedničke temeljne vrijednosti su preduvjet

Posebno se ističe pažljivo moderiran proces prijave, kojim se osigurava da aplikaciju koriste isključivo oni koji dijele njezine temeljne vrijednosti – primjerice, osobe koje nisu u braku i koje se ponašaju dostojanstveno i u skladu s pravilima zajednice.

Holydate - 5 Foto: PR

Takav pristup rezultirao je stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za upoznavanje, u kojem mnogi slobodni vjernici po prvi put osjećaju da su istinski prihvaćeni i da ih se razumije.

Holydate tako ne samo da spaja ljude, već i gradi zajednicu temeljenu na povjerenju, poštovanju i vjeri.

Holydate - 1 Foto: PR

Osnivačica Holydate aplikacije: “Bogu smo zahvalni za svaku dušu koja je odlučila na ovaj način predati Bogu svoje traganje za bračnim partnerom”

Ivana Matković, osnivačica Holydate aplikacije ponosna je na uspjeh ove aplikacije i njezinu proširenost u javnosti, te kaže kako ju osim izvrsne statistike i tehničkih pokazatelja uspješnosti, raduju iskustva i preporuke na koje nailazi na društvenim mrežama, ali i neposredno čuje u svakodnevicu u parku, u župi, u kafiću…

Holydate - 2 Foto: PR

''Nakon godinu dana što je aplikacija u upotrebi među vjernicima, mogu reći da sam iznimno zadovoljna odazivom i plodovima koje je donijela. Od trenutka izlaska, jako je zainteresirala osobe koje su potrazi za bračnim partnerom i uistinu je to bila navala članova u prvih par mjeseci kojoj se nitko nije nadao, kasnije se s vremenom malo to stabiliziralo i smirilo, ali su i dalje prisutni novi članovi koji svakodnevno kreiraju svoje profile i dopisuju se, priljev novih osoba je konstantan. Bogu smo zahvalni za svaku dušu koja je odlučila na ovaj način predati Bogu svoje traganje za bračnim partnerom i odvažio/la se na akciju i izlazak iz zone komfora. Počeli su nam se javljati parovi koji su u vezi, neki koji su zaručeni, pa čak i oni koji su sklopili sakrament baraka upoznavši se na Holydate aplikaciji.''

Martina i Stefan jedan su od mnogih parova koji su se upravo preko Holydate aplikacije upoznali, stupili u vezu, a oni su se odlučili i na najvažniji korak - brak.

Martina i Stefan Foto: PR

''Prva pomisao mi je bila ''ajme kako koma, tako se upoznati!'' Jer sam inače jako protiv tih online upoznavanja i čula sam grozne stvari o dejting aplikacijama i oduvijek sam nekako smatrala (iz moje oholosti) da se to meni neće desiti, da moram tako duboko pasti da tražim online ljubav jer ja sam stalno po svuda vani i sigurno će netko već naletjeti. ''Nije mi se dalo trošiti vrijeme na dopisivanja online i znala sam da tražim supruga. Kada sam otvorila Holydate aplikaciju vidjela sam da prije svega je bila postavljena molitva s namjerom

kako bi se ljudi spojili Božjom voljom i to sam izmolila s iskrenom i ozbiljnom namjerom da zaista pronađem muža“ Iskreno je njihovu priču započela Martina (36).

''Već drugi dan sam vidjela Stefana, ja sam njega "lajkala", on je mene i odmah smo si razmijenili brojeve i krenuli se dopisivati van aplikacije'', ispričala je Martina kako je sve počelo.



Njezin odabranik Stefan ispričao je svoju stranu priče. ''Iskustvo koje sam ja osobno imao s ovom aplikacijom vrlo je kratko, ali vrlo plodonosno, tako da nisam imao puno interakcije s drugim korisnicima nakon što sam upoznao buduću suprugu. Buduću suprugu upoznao sam uvečer prvog dana, kratko, ali intenzivno, dopisivali smo se preko Holydate, ali smo ubrzo, par dana kasnije, odlučili prijeći na lakši oblik komunikacije, porukama van aplikacije. To je bio moj zadnji susret s aplikacijom jer smo na prvom spoju, u isto vrijeme, izbrisali aplikaciju, shvativši da je ispunila svrhu te da ne moramo više tražiti druge'', rekao je Stefan.

Holydate - 1 Foto: PR

Ubrzo nakon upoznavanja i početnih poruka Martina i Stefan upoznali su se i uživo te nakon nekoliko mjeseci zaručili te potom i vjenčali. ''Nakon samo tri mjeseca smo se zaručili i ubrzo počeli organizirati svadbu. Jer oboje smo znali da je to to i imamo preko 35 godina i zašto više čekati jer oboje smo maštali o velikoj obitelji. Sedam mjeseci nakon prvog dejta smo se oženili i vjerujemo da se Bog poslužio našom svadbom za evangelizaciju naših obitelji koje su i dalje daleko od Boga'', rekla je Martina. Marina i Stefan jedan su od mnogih parove koje je Bog na ovaj, moderan način povezao.

Novopečeni supružnici svima su preporučili Holydate aplikaciju kao jedinstveno digitalno mjesto za povezivanje osoba koje dijele slične vrijednosti, vjeru i životne ciljeve.

''Svakako bih preporučila jer ako osoba zaista želi pronaći osobu za brak s istim kršćanskim vrijednostima ovo je “dobro mjesto za to", rekla je Martina, a Stefan je dodao: “Naravno da bi preporučio Holydate, jer zaista smatram da je ta aplikacija nadahnuta Duhom Svetim i ako je Bog preko nje meni našao suprugu, zaista vjerujem da može svakome tko preda svoj život Gospodinu da upravlja.''

Aplikacija je preuzeta više od 32.000 puta i bila broj 1 u kategoriji upoznavanje

Od lansiranja, aplikacija je preuzeta više od 32 tisuće puta. Preko mjesec dana bila je i broj 1 na Trgovina Play u kategoriji upoznavanje, a na Apple Store-u preko 2 tjedna. Procjenjuje se da je preko 6 tisuća jedinstvenih korisnika koristilo aplikaciju dulje od tjedan dana, aktivno sudjelujući u sadržaju i komunikaciji unutar aplikacije, a samo tijekom svibnja, Holydate je dnevno koristilo više od 2.500 Android i 350 iOS korisnika. Zanimljivo je i da je tijekom najaktivnijeg dijela dana – od 7 ujutro do ponoći – svakog sata u aplikaciji istovremeno prisutno preko 150 aktivnih korisnika, koji pregledavaju profile, razmjenjuju poruke, ažuriraju sadržaj i koriste razne funkcionalnosti aplikacije.

Možda vas samo par klikova dijeli od budućeg supružnika

''Naše ljudsko vrijeme je drugačije od Božjeg vremena i treba to poštivati i imati povjerenja u to da kada Bog drži zatvorena jedna vrata, to je zato jer ima već u planu druga vrata koja ti još nije otvorio; On će ih otvoriti u pravo vrijeme kada On zna da je dobro za tebe.

Uzmite savjet od nekoga tko je bio jako kontra online dejtinga, nemate ništa za izgubiti, a sve za dobiti, ako je to Božja volja možda vas samo par klikova dijeli od budućeg supružnika'', zaključili su Martina i Stefan.

