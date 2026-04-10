„Čarobno drvo“: Nova, fantastična avantura autorice ‘Pet prijatelja’ stiže u kina

Od spisateljice Enid Blyton i koautora „Medvjedića Paddingtona 2“ i „Wonke“ dolazi priča gdje mašta nema granica, a počinje upravo ovdje.

Zamislite da možete otići u zemlju slatkiša i možete ih jesti do mile volje, ili pak u svijet rođendana gdje vam se sve želje mogu ispuniti ako samo poželite. Takvi svjetovi i još hrpa njih nalaze se u novoj obiteljskoj avanturi Čarobno drvo koja poziva sve da krenu na putovanje iz snova.

Šuma blizu novog doma obitelji Thompson skriva veliku tajnu jer ondje se nalazi ogromno stablo čija je krošnja dom uistinu živopisnih stanovnika. Ako ste mislili da je put do vrha dug i mukotrpan, razmislite ponovno, jer na vrh stabla putuje se u ljuljačkama koje vas povuku uvis, a za put dolje spušta se niz dugački tobogan. Postoji li bolji put na stablo i s njega? Definitivno ne.

Ali sam vrh ovog drveta nije kraj putovanja jer s njega putevi vode još dalje na nebo gdje se nalaze šareni svjetovi poput zemlje snova, slastica, ili rođendana. Upravo to su mjesta gdje će glavni junaci priče, djeca Fran, Beth, i Joe putovati s novim prijateljima.

Neobični stanovnici Čarobnog drveta

Nakon što najmlađi član obitelji Thompson, djevojčica Franka, otkrije Čarobno drvo, na njegovom vrhu upoznat će nove prijatelje koji na samoj krošnji imaju svoje kućice gdje i žive. Ondje se nalaze uvijek nasmijana vila Svila, glasna Gospa Pjenica koja zna sve o svemu, Lončani koji je cijeli prekriven loncima i tavama te zbog toga ima problema sa sluhom, i Lunomir, samoprozvani vođa ove družine s frizurom u obliku mjeseca.

Svi oni s Frankom, njenom sestrom Beti i bratom Janom putuju u nove svjetove pune čudesa i zabave. Ali, nisu svi stanovnici šarenih livada i šuma uvijek prijateljski nastrojeni jer ondje obitava i stroga, zastrašujuća Gospa Šiba koja vodi školu za neposlušne vile ili u ovom slučaju – za djecu. U njenoj pak učionici ne želite završiti jer možda nećete uspjeti otići otamo na vrijeme.

Koliko god strašna i stroga Gospa Šiba bila, bijeg od nje nije nemoguć ako pored sebe imaš obitelj, prijatelje, i hrabrost zauzeti se za sebe, a ova ekipa ima sve to (mada će o hrabrosti morati naučiti tijekom filma).

Film temeljen na omiljenom serijalu knjiga autorice Enid Blyton

Čarobno drvo inspiriran je istoimenim serijalom knjiga za djecu kojeg je napisala engleska književnica Enid Blyton (1897-1968). Blyton se smatra jednom od najuspješnijih spisateljica dječje literature ikada, što potvrđuje i preko 600 milijuna prodanih primjeraka njenih knjiga diljem svijeta.

U Hrvatskoj je svakako najpopularniji njezin serijal knjiga Pet prijatelja, dok se osim njega treba izdvojiti i 7 Tajanstvenih, Čarobno drvo, i Zvonka (koji je kod nas poznatiji kao animirana serija koja je počela s prikazivanjem još 90-ih).

O čemu se radi u ‘Čarobno drvo’?

Čarobno drvo nije samo priča o putovanju u šarene svjetove, već prvenstveno stavlja odnose s obitelji i prijateljima na prvo mjesto, kao i vraćanje zabave u prirodu daleko van ekrana mobitelja i tableta. Uostalom, svaka avantura još je bolja ako ju možeš podijeliti s onim najbližima.

Film prati Petru i Tina te njihovu djecu Beti, Jana i Franku – modernu obitelj koja je prisiljena preseliti se u udaljenu englesku ruralnu prirodu. Ubrzo nakon dolaska, bez Wi-Fi-ja ili struje za punjenje svojih dragocjenih elektroničkih naprava, djeca moraju razviti interes za prirodu kako bi se zabavila.

Istražujući livade i šume oko svog novog doma, djeca otkrivaju čarobno drvo i njegove izvanredne i ekscentrične stanovnike, uključujući voljene likove poput Lunomira, Svilene, Gospe Pjenice i Lončanog. Na vrhu drveta putuju u spektakularne i fantastične krajeve, a kroz radosti i izazove svojih avantura, cijela obitelj uči ponovno se povezati i cijeniti jedni druge prvi put nakon puno godina.

Tko glumi u filmu „Čarobno drvo“?

Andrew Garfield (Čudesni Spider-Man, 2012.) i Claire Foy (Kruna, 2016.) su bračni par Tin i Petra Thompson koji se sa svoje troje djece Frankom, Beti, i Janom odsele na selo, a njih tumače Billie Gadsdon (Robin Hood, 2025.), Delilah Bennett-Cardy (Tom Jones, 2023.), i Phoenix Laroche (Malice, 2025.).

Stanovnike Čarobnog stabla tumače Nonso Anozie (Sweet Tooth: Rogati dječak, 2021.) kao Lunomir, Nicola Coughlan (Bridgerton, 2020.) je vila Svila, Jessica Gunning (Baby Reindeer, 2024.) u ulozi je Gospe Pjenice, Oliver Chris (Rivals, 2024.) je gospodin Neznanko, Mark Heap (Zvjezdana prašina, 2007.) je gospodin Umbumbum, dok je Dustin Demri-Burns (Slow Horses, 2022.) Lončani.

U ostalim ulogama su Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous, 1992.) kao opaka Petrina majka Frida, Rebecca Ferguson (franšiza Nemoguća misija) u ulozi je opasne Gospe Šibe, i legenda komedije Michael Palin (Monty Python i Sveti gral, 1975.) tumači Sveznajućeg, koji zapravo nema pojma o ničemu – ali to nikad neće priznati.

Tko stoji iza filma ‘Čarobno drvo’?

Režije filma uhvatio se Ben Gregor, redatelj koji se specijalizirao za komedije s vizualnim šarmom, poput serija Black Ops (2023.), Brassic (2019.), Bloods (2021.), ili Cuckoo (2012.). Za film Čarobno drvo koji je pun fantastičnih vizuala i humora na svakom koraku, Gregor je savršen izbor da se ovaj nevjerojatan svijet kojeg je stvorila spisateljica Enid Blyton prenese na velike ekrane.

Za scenarij je zaslužan Simon Farnaby koji je napisao neke od najboljih obiteljskih filmova koji su stigli iz Velike Britanije – Medvjedić Paddington 2 (2017.) i Medvjedić Paddington u džungli (2024.). Osim njih, zaslužan je i za Wonku (2023.), te serije Yonderland (2013.) i Ghosts (2023.), a svi oni su ispunjeni šarenim svjetovima i komedijom.

Obiteljski film „Čarobno drvo“ u kina dolazi 16. 4.