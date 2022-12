Preminula je Vivienne Westwood, jedna od najcjenjenijih svjetskih dizajnerica

Modna dizajnerica Vivienne Westwood umrla je u 82. godini, potvrdila je njezina modna kuća.

Popularna svjetska modna dizajnerica Vivienne Westwood umrla je u 82. godini.

U izjavi na Twitteru, njezina modna kuća rekla je da je umrla mirno i okružena svojom obitelji u Claphamu, u južnom Londonu.

''Vivienne Westwood umrla je danas, mirno i okružena svojom obitelji, u Claphamu, južnom Londonu. Svijet treba ljude poput Vivienne da naprave promjenu nabolje'', glasila je objava.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV