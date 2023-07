Više od 5.500 ljudi jednoglasno otvorilo jubilarni Pulski filmski festival: "Odgovorili ste nam na najbolji mogući način"

Svečanim otvaranjem počeo je jubilarni 70. Pula film festival.

Najavljen kao posveta publici i filmašima, 70. Pulski filmski festival nije mogao imati ljepše i emotivnije otvaranje - više od 5.500 gledatelja u rasprodanoj Areni jednoglasno je otvorilo Festival, brojni filmaši ispričali su svoje festivalske anegdote prisjetivši se lijepih trenutaka, a premijerno je prikazan film pulskog redatelja Andreja Korovljeva ‘Hotel Pula’.

"Odgovorili ste nam na najbolji mogući način - u ovom velikom broju. Hvala što ste došli proslaviti s nama ovaj jubilej i što ste došli podržati Andreja i sjajnu ekipu “Hotela Pula”. Volio bih da se ovakve večeri nastave kroz cijeli tjedan i da na ovakav lijep način obilježimo 70. Pulu", izjavio je umjetnički ravnatelj Festivala Danijel Pek.

Ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Tanja Miličić zahvalila je na velikom angažmanu publike i filmaša koji su podijelili brojne anegdote iz povijesti Festivala.

"Najviše me se dojmila ova: ‘Kćerka me pitala da joj kupim maskaru, a ima samo pet godina. Pitala sam je zašto, a rekla je: ‘Za rođendan, za Novu godinu i za Festival’. Mislim da nam to sve govori. To su tri najvažnija datuma u nečijem životu u ovoj Puli", kazala je Miličić.

Glumica Nives Ivanković, ovog puta u funkciji predsjednice ocjenjivačkog suda, izrazila je posebnu čast i zadovoljstvo što je na rođendanu ovoj divnoj, vremešnoj gospođi Puli koja je uvijek čarobna i koja će na svoj rođendan imati 20 fenomenalnih filmova u konkurenciji.

"Zanimljivo je što u natjecateljskim programima imamo miješanje rodova - bit će i dokumentarnog i animiranog i igranog, ali nevjerojatne se stvari se događaju i Pula je to zaslužila za svoj 70. rođendan".

Na otvorenju je bila izaslanica predsjednika Vlade, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek koja je izjavila da tko god jednom pogleda film u Areni, zna da je to potpuno posebno iskustvo.

"Drago mi je da su večeras, kad otvaramo 70. jubilarnu Pulu, sve karte rasprodane. Puležani su pokazali koliko im je važan ovaj Festival’, rekla je Obuljen Koržinek.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić nije krio zadovoljstvo što Festival otvara ‘pulski’ film.

"Uvijek volim reći - najprije pulski Festival, a potom nacionalni, mediteranski, europski, svjetski festival filma. Lijepo je vidjeti puno mladih ljudi i da se Festival ponovno vraća na stare staze slave’, kazao je Zoričić. Župan Istarske županije Boris Miletić prisjetio se kako je kao klinac šetao Verudelom nadajući se da će vidjeti nekog famoznog glumca ili glumicu. ‘To je bio doživljaj. A to je i dan danas - doživljaj’, rekao je Miletić.

Svečano otvorenje Festivala režirao je Patrik Lazić, a vodila Ida Prester. Istarska kantautorica Elis Lovrić otpjevala je hrvatsku i istarsku himnu te po prvi puta i festivalsku himnu - “Film pod zvijezdama”.

Najavljujući bogat filmski program Festivala, na pozornici su se nizali prezenterski parovi filmaša koji su se prisjetili svojih prvih dana na Puli: producentica Ankica Jurić Tilić i glumac Goran Bogdan, redatelj Goran Marković i glumica Lana Barić, glumica Eva Ras i redatelj Rajko Grlić, glumica Jadranka Đokić i bivša ravnateljica Festivala Gorka Ostojić Cvajner.

"Godina je bila ‘74, ja sam bio debitant i donio svoj prvi film u Arenu. Noć prije je bila proba, zvuk je bio sjajan, slika je bila sjajna. Počela je projekcija, a ovdje su sjedili vaši očevi i majke, none i nonići, i ja sam imao ogromnu tremu. Slika je bila sjajna, no nije bilo tona. Minuta-dvije-tri-pet minuta i publika je počela brujati, ja sam bio u panici i počeo sam trčati sve okolo da bih došao do kabine kad tamo - dva majstora projekcionista sjede i igraju šah. Ja sam zapanjeno viknuo: ‘Ton, dajte mi ton!’ Jedan se okrenuo i rekao: ‘O, oprosti’ i okrenuo je jedan gumb. U Areni se pojavio ton, zvižduk koji je harao polako se počeo spuštati, ja sam se vratio i film je išao normalno. Nakon projekcije jedan stariji kolega me pitao: ‘Jesi odnio viski u kabinu?’ Ja sam rekao: ‘Nisam.’ ‘E’, kaže, ‘pamti to’. 20 godina nakon toga direktor Centar filma mi kaže: ‘Moraš imati dobar ton da ti se ne desi ono što ti se u Puli desilo’. Ja ga pogledam i kažem: ‘Niste valjda vi’. I on kaže: ‘Jesam’. Tu sam naučio dobru lekciju za sljedećih 11 filmova koje sam vrtio u ovoj Areni. Za svaki sam gore odnio viski’, ispričao je redatelj Rajko Grlić za što ga je publika nagradila velikim pljeskom, a on je izrazio nadu da je redatelj ‘Hotela Pule’ Andrej Korovljev sve dobro provjerio uoči svog dugometražnog debija pred domaćom publikom.

"Dok sam bio klinac, ekipno smo dolazili iz kvarta i preskakali ogradu i sjedili gore na travi. Ja sam bio njima malo čudan jer sam upijao te filmove i gledao ih sve i fakat ih doživljavao i proživljavao. Da mi je tada netko rekao da ću stajati na ovoj pozornici, pred ovolikom publikom i predstavljati debitantski film, rekao bih mu da je apsolutno lud. Pozdravljam publiku, ljubitelje filma, moju ekipu iza i ispred kamere koji su dali srce i dušu u ovaj film. Projekciju posvećujem Jasminu Telaloviću koji nas je prerano napustio’, izjavio je Andrej Korovljev.

Ceremonija svečanog otvorenja Pule zaključena je laserskim showom koji je razigrao zidine pulskog amfiteatra i najavio uzbudljiv filmski tjedan tijekom kojeg će biti prikazano više od 80 filmova, ugošćene stotine filmaša i održani brojni popratni programi uz nezaobilazne koncerte u Domu hrvatskih branitelja.