Premijera ''Drugog dnevnika Pauline P.'' oduševila fanove i publiku

Jučer je istovremeno u tri dvorane CineStara Branimir Mingle Mall održana dugoočekivana premijera filma Drugi dnevnik Pauline P. u režiji Nevena Hitreca. Uz mnoštvo emocija, smijeha i sjajnu atmosferu, publika je imala priliku uživati u nastavku priče koja je obilježila djetinjstvo mnogih.

Glumačka ekipa, autori i brojni uzvanici uljepšali su nedjeljno jutro i proslavili još jedan domaći filmski naslov. Osim redatelja Nevena Hitreca, scenarista Ivana Turkovića-Krnjaka i autorice knjige Sanje Polak, te glumaca predvođenih Katjom Matković, Juditom Franković Brdar i Igorom Kovačem, premijeri su prisustvovali i drugi glumci iz filma: Anja Šovagović Despot, Borko Perić, Iskra Jirsak, Vinko Kraljević i Ksenija Marinković, kao i brojna poznata lica među kojima su Jacques Houdek, Nebojša Slijepčević, Antonio Nuić, Ivana Roščić, Jelena Perčin, Ante Gelo, Vanda Winter, Gloria Dubelj, Iva Šimić Šakoranja, Matija Šakoranja i mnogi drugi.

A što se zbiva s Paulinom u novom nastavku? Paulina kreće u peti razred, gdje upoznaje strogu profesoricu geografije i novu učenicu — prvu školsku bully — te se suočava s ozbiljnim životnim izazovima, poput bakine bolesti. Uz prepoznatljiv humor, šarm i maštu, otkrit će da život nije samo niz pobjeda, već i lekcija o hrabrosti, prijateljstvu i odrastanju.

Film u kinodistribuciju kreće u četvrtak, 6. studenoga, u svim kinima diljem Hrvatske.

U filmu glume: Katja Matković, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Ana Topolko, Aria Dunda, Ramona Ivanda, Jakov Švarc, Tom Rushaidat, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Jure Henigman, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić i drugi.

Producent filma je Jure Bušić, izvršni producent Hrvoje Habeković, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka Julij Zornik i snimatelj zvuka Matija Santro.

Film je nastao u produkciji Jake produkcije, Invide, Living picturesa i Baboon productiona, a distibuter je tvrtka Jučer.

Podržan je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.