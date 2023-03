Nije ni slutila da će joj kolega koji ju nervira uskočiti u pomoć, a njihova avantura dobila je posve novu dimenziju

Romantična komedija "Ljubavna obmana u Španjolskoj" lagano je štivo koje vas osvoji na prvu te knjigu ne ispuštate iz ruku sve do posljednje stranice.

Elena Armas španjolska je spisateljica, samozatajna i beznadna romantičarka čiji je roman prvijenac osvojio srca čitateljica i čitatelja diljem svijeta. Romantična komedija "Ljubavna obmana u Španjolskoj" lagano je štivo koje vas osvoji na prvu te knjigu ne ispuštate iz ruku sve do posljednje stranice.

Priča prati Catalinu Martin koja živi i radi u New Yorku već nekoliko godina, no kući u Španjolsku uskoro se mora vratiti zbog vjenčanja svoje sestre. Iako će biti samo nekoliko dana u svom rodnom gradu, prijeko joj je potreban partner ili netko tko će glumiti njezina partnera. Život pak piše drugačije priče i ona u trenutku putovanja nema dečka, no u spas joj odluči doći kolega koji ju strašno nervira - Aaron Blackford.

Visok, zgodan i šarmantan kolega nije joj najmilija opcija, no pritisnuta vremenom i beznađem te blagim nagovorom svoje najbolje prijateljice Rosie, Catalina je primorana prihvatiti njegovu ponudu i uputiti se kući s njime. Upravo tada Aaron i Catalina otkriju svoja prava lica, no ni jedno od njih nije očekivalo reakciju drugoga.

Temperamentan kolega i tvrdoglava Catalina u avanturu se upuštaju ni ne sluteći što ih čeka, a u moru brojnih likova ove knjige, spisateljica na zanimljiv način raspetljava njihovu priču.

Srećom po sve obožavatelje Elene Armas, tvrtka BCDF Pictures objavila je kako su otkupili prava za film, a na scenariju radi Peter Hutchings. "Ne sumnjam da će BCDF Pictures napraviti sjajan posao i oduševljena sam što su najavili film po mojoj knjizi. Vjerujte mi na riječ - oduševljena sam scenarijem Petera Hutchingsa i njegovim pogledom na likove iz knjige", komentirala je medijima Armas.

"Ljubavna obmana u Španjolskoj" prevedena je na 25 svjetskih jezika, a hrvatski prijevod objavljen je u nakladi Znanja. Sudeći po komentarima koji se na Goodreadsu nižu iz dana u dan, publiku očekuje prava filmska poslastica.